Troll su Twitter contro i critici televisivi, il Ceo di Hbo si scusa: “Idea molto stupida usare account fake”

Dopo lo scandalo, arrivano le scuse. Fa mea culpa il Ceo e presidente di HBO e Max Casey Bloys, accusato di aver utilizzato degli account sui social network falsi con l’obiettivo di attaccare i critici televisivi che avevano scritto recensioni negative su alcune serie del network, tra cui Perry Mason e The Nevers di Joss Whedon.

Bloys si è scusato pubblicamente dell’accaduto dopo la pubblicazione su Rolling Stone di un articolo che ha descritto nel dettaglio la causa intentata per ingiusto licenziamento contro il dirigente dall’ex assistente esecutivo Sully Temori. La testata ha riportato alcuni messaggi forniti da Temori e risalenti al 2020 e al 2021, in cui il Ceo parlava di un “esercito segreto” per rispondere ai giornalisti che avevano criticato gli spettacoli della HBO. Temori sostiene di aver ricevuto l’incarico di creare account fake proprio per questo scopo. Kelly Shepard, sedicente mamma texana, era una di queste false personalità.

“Per quelli di voi che mi conoscono, sanno che sono un dirigente della programmazione molto, molto appassionato degli spettacoli che decidiamo di fare. E le persone che li fanno e le persone che ci lavorano”, ha detto Bloys all’inizio della presentazione nella sede della HBO a New York, della programmazione di HBO e Max per il 2024. “Voglio che gli spettacoli siano fantastici – ha aggiunto il Ceo -. Voglio che le persone li amino. Voglio che tutti voi li amiate. Per me è molto importante cosa pensate degli spettacoli. Quando ci pensi, e poi pensi al 2020 e al 2021, sto lavorando da casa e sto scorrendo una quantità malsana di tempo su Twitter. E mi è venuta un’idea molto, molto stupida per sfogare la mia frustrazione”.

Bloys ha sottolineato che sei tweet pubblicati in un periodo di 18 mesi “non sono stati molto efficaci”, ma si è scusato con chiunque fosse stato coinvolto. "Ovviamente nessuno vuole far parte di una storia con la quale non ha nulla a che fare - ha detto -. Ma, come molti di voi sanno, negli ultimi due anni ho fatto progressi nell'uso dei messaggi diretti. Quindi ora, quando sono in disaccordo con qualcosa in una recensione, o sono in disaccordo con qualcosa che vedo, molti di voi sono così gentili da interagire con me in un avanti e indietro e penso che sia probabilmente un modo molto più sano di procedere".

Mercoledì HBO aveva rilasciato una dichiarazione in cui esprimeva l’intenzione di voler "difendersi vigorosamente dalle accuse del signor Temori", senza però poi negare la notizia diffusa dal Rolling Stone.