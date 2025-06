Isola dei Famosi, nuovo flop: perché gli ascolti non salgono. Il fantasma della chiusura anticipata

L’Isola dei Famosi ha vinto in parte la Prima serata di mercoledì 4 giugno. Quindi, tutto sommato una buona notizia. Con uno share del 13,3% e un’audience media di 1 milione 728mila telespettatori, il medesimo risultato di una settimana fa. E questa non è per nulla una buona notizia per i vertici Mediaset e per la produzione del surviving game condotto da Veronica Gentili con l’opinionista Simona Ventura e l’inviato Pierpaolo Pretelli. Il motivo sono gli sforzi messi in campo per cercare di risollevare gli ascolti tv del programma. Un programma che ormai sembra non avere davvero più nulla da dire, anche perché sembra sempre essere in ritardo.

In ritardo di dinamiche, in ritardo di temi, in ritardo di tempi, in ritardo di cast. Partiamo proprio dalla fine: Mario Adinolfi e Dino Giarrusso non sono personaggi rilevanti nella mente del pubblico così come non lo sono più da tempo Patrizia Rossetti, Paolo Vallesi, Cristina Plevani, Teresanna Pugliese e Omar Fantini. Il resto dei naufraghi non ha nulla a che vedere con il concetto di fama.

Pierpaolo Pretelli inviato all'Isola dei Famosi 2025

E il problema è che questo non viene dichiarato, anzi. Ormai da qualche edizione, reality show vari ed eventuali vengono infarciti di personaggi provenienti da social network e nessuno si prende la briga di riflettere sul fatto che i follower sui social non saranno mai convertiti in pubblico davanti alla tv. Il motivo? Per mettere un like ci vogliono pochi secondi, per seguire servono attenzione e costanza che vanno ben oltre. Proseguiamo con il ritardo di tempi e di temi: la pandemia ha cambiato le regole del gioco e fatto capire in maniera incontrovertibile che non è più tempo di vacche grasse per la tv generalista. Il pubblico sceglie sempre di più le piattaforme online e, soprattutto, contenuti differenti dal reality show trash che funzionava 15 anni fa. A proposito di contenuti, le discussioni per riso e cocco sono ormai più noiose di una qualsiasi televendita. Per non parlare della deriva alquanto populista e inutilmente seriosa che ha preso questa edizione dell’Isola dei Famosi, dove accanto all’accendino gate si parla di femminicidio o dismorfofobia. Il pubblico è disorientato e non sa cosa attendersi, è normale quindi che scelga altro.

Una serie di ritardi che, a questo punto, rischiano di far intervenire uno sgradito anticipo: quello della chiusura anzitempo del surviving game di Canale 5.

L'Isola dei Famosi 2025 a rischio chiusura anticipata?

Per inciso, l’Isola dei Famosi di mercoledì 4 giugno ha vinto la serata contro il film ‘Se scappi ti sposo’, che ha fatto registrare l’11,7% di share con un’audience media di 1 milione 936mila spettatori (vincendo la serata per quanto riguarda l’audience), e il programma cult ‘Chi l’ha visto?’ che ha concluso con l’11% e 1 milione 860mila telespettatori.