Antonella Elia sposa Pietro Delle Piane: “Ci amiamo da 5 anni”

Antonella Elia sposerà Pietro Delle Piane. A chi se li ricorda a Temptation Island o al Grande Fratello Vip può sembrare una scelta strana, viste le crisi profonde che la coppia aveva vissuto in entrambi i reality show e visti anche i litigi particolarmente accesi di cui era stata protagonista.

“Ci amiamo ormai da 5 anni e lui è stato l'unico uomo che mi ha fatto pensare alla famiglia. Sono orfana da quando ero piccola e non ho mai avuto storie lunghe né ho pensato di diventare mamma. Ma con Pietro è tutto cambiato. Da quella prima volta che mi baciò in macchina - era inverno e il riscaldamento era rotto - non ci siamo più lasciati” ha dichiarato la showgirl.

Ad annunciare data e luogo del matrimonio nella puntata di ‘Storie di donne al bivio week end’ nel salotto televisivo di Monica Setta che andrà in onda il 14 giugno è stato l’attore Pietro Delle Piane: “Ci sposeremo a Cortina a San Silvestro”.

L’annuncio del matrimonio fra Antonella Elia e Pietro Delle Piane in tv arriva dopo la proposta di matrimonio sempre sul piccolo schermo: era lo scorso novembre quando l’attore ha chiesto la mano della compagna nel programma BellaMa’.