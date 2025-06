Da Noyz Narcos ad Ele A: i protagonisti del 64 Bars Live di Roma

Noyz Narcos, Ele A, Lacrim, Baby Gang, Danno, Uzi Luke e il producer Sick Luke saranno fra i principali protagonisti del Red Bull 64 Bars Live che per la prima volta nella propria storia approderà a Roma. Il 4 ottobre uno degli appuntamenti più attesi per la scena rap italiana si svolgerà nel quartiere di Corviale a Roma, al campo da rugby di via degli Alagno.

Red Bull 64 Bars Live arriva a Roma

Il Red Bull 64 Bars Live si sposta quindi da Scampia dopo tre edizioni e si prepara a capire come reagirà la piazza di Roma a uno show così esplosivo. Uno show che in queste prime edizioni ha visto esibirsi molti dei nomi emergenti – diventati ora anche molto noti – del panorama italiano.