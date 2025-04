Michelle Obama smentisce le speculazioni sul divorzio da Barack nel podcast di Sophia Bush

L'ex first lady Michelle Obama ha commentato per la prima volta le speculazioni sul divorzio da Barack, iniziate a gennaio quando l'ex presidente si è presentato da solo all'insediamento di Donald Trump e ai funerali di Stato di Jimmy Carter a gennaio. "Le persone non riescono a concepire che una donna possa fare delle scelte in modo autonomo", ha detto la 61enne nel podcast "Work in Progress" di Sophia Bush. L'ex first lady ha Michelle ha deriso il gossip sul suo matrimonio trentennale sottolineando che "per la gente è incredibile che lei possa essere una donna adulta che prende una serie di decisioni da sola".

Michelle ha ammesso di avere un maggiore controllo sui suoi impegni ora che non è più legata alla Casa Bianca e le due figlie della coppia Malia, 26 anni, e Sasha, 23, sono indipendenti. "Sono libera", ha detto l'ex first lady, "di fare quello che voglio e non quello che devo o quello che gli altri vogliano che io faccia". Tra i veri pettegolezzi che hanno circondato in questi mesi l'ex coppia presidenziale anche il presunto affair di Barack con l'attrice Jennifer Aniston.