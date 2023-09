Selvaggia Lucarelli confermata a ‘Ballando con le Stelle’: “Abbiamo raggiunto un accordo di pace”

Selvaggia Lucarelli rimane in giuria a 'Ballando con le Stelle', il popolare talent show di danza che prenderà il via a fine ottobre su Raiuno. Insieme a lei i volti storici Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith. Alla conduzione del programma, come sempre, la padrona di casa Milly Carlucci.

Insomma, tanto tuonò che non piovve. L'ultima è stata un'edizione molto turbolenta e controversa per Selvaggia Lucarelli, visto che la partecipazione del compagno Lorenzo Biagiarelli al programma l'aveva fatta stare in una posizione particolarmente scomoda all'interno della giuria. Per non parlare dei continui battibecchi con diversi concorrenti.

Negli ultimi mesi si è spesso parlato della possibilità che l'opinionista non fosse confermata nel cast del programma e la stessa Selvaggia Lucarelli aveva lasciato intendere che qualcosa sarebbe potuto succedere. Ora ecco su Instagram la foto dei giurati con Milly Carlucci e la caption: "Abbiamo raggiunto un accordo di pace: gli ho lasciato la Crimea".

D'altro canto, impossibile immaginare una nuova edizione di 'Ballando con le Stelle' senza le polemiche targate Selvaggia Lucarelli. A maggior ragione in quella che sta per cominciare, visto che fra le protagoniste ci sarà una Wanda Nara che negli ultimi mesi ha fatto molto discutere in tutto il mondo per la sua - a questo punto messa in dubbio da molti telespettatori - malattia.