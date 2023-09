Ballando con le Stelle, Lino Banfi concorrente a 87 anni

Sfida a passo di danza accettata per "il nonno più famoso d'Italia": tra i concorrenti della nuova edizione di ‘Ballando con le Stelle’ spicca la presenza di Lino Banfi. Dopo anni di corteggiamenti da parte della padrona di casa Milly Carlucci, e mille dubbi, sembra che il momento sia finalmente arrivato, come annunciato dallo stesso comico in un divertente video condiviso sui social della trasmissione. A 87 anni, Banfi si appresta a scendere in pista nello show del sabato sera di Rai Uno, ma non è il concorrente più anziano ad essersi messo in gioco. Tale primato spetta a Giorgio Albertazzi, che nel 2014 ha partecipato all'età di 91 anni.

L'annuncio sui social

La partecipazione è stata resa ufficiale da Banfi stesso attraverso uno spassoso annuncio postato sui social, un siparietto con una voce fuori campo, probabilmente della figlia Rosanna, che gli chiede a ripetizione: “Ma lo fai o non lo fai?”. "Sono anni che mi stanno dicendo: 'Devi fare Ballando con le Stelle. Devi fare Ballando con le stelle’. Ma io non so fare queste cose. Io ci scherzo sempre sul fatto degli 87 anni, fra tre anni comincerò ad avere paura perché 90 fa la paura”, fa un lungo giro di parole il comico pugliese prima di svelare la sua decisione. E “alla fine ci ho pensato – dice -: ‘Ma perché, visto un po’ che qualcuno che fa la trasmissione non è proprio di primo pelo, diciamo… Vuoi vedere che forse è il momento opportuno anche per me?'". E alla fine, incalzato Banfi esclama: “Sì… lo faccio! Ah, Madonna mia… sta voce. Millimetricamente lo devo dire e lo dico millimetricamente: faccio Ballando con le Stelle”.

Gli altri concorrenti

Lino Banfi, noto per il suo umorismo e la sua simpatia, sarà chiamato a sfidare altri colleghi del mondo dello spettacolo "a suon di piroette". Tra i protagonisti del programma ci saranno anche Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Simona Ventura, Giovanni Terzi, Paola Perego, Antonio Caprarica, Sara Croce, Lorenzo Tano, Teo Mammucari, Carlotta Mantovan. Questo non è il primo approccio di Banfi con i programmi di Milly Carlucci, infatti già nel 2022 aveva partecipato con successo, ottenendo il secondo posto nella terza edizione de ‘Il Cantante Mascherato’, insieme alla figlia Rosanna Banfi, concorrente l'anno precedente di Ballando con le Stelle. La nuova stagione è in partenza il 21 ottobre, i concorrenti si stanno già allenando.