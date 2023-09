Ballando con le stelle 2023: i primi 10 concorrenti del cast e quando inizia

Roma, 24 settembre 2023 – Ballando con le stelle 2023: ecco i primi 10 concorrenti. Milly Carlucci è pronta per la 18esima edizione del dance show del sabato sera di Raiuno. La nuova stagione è in partenza il 21 ottobre e i vip si stanno allenando per scendere in pista.

Quest’anno alla corte di Milly ci sono ‘nomi’ pesanti. E la padrona di casa, come ha svelato via social, la prossima settimana annuncerà l’intero cast. Intanto, però, presenta i primi dieci vip pronti alla sfida a passo di danza. E sono tutti nomi ‘stellari’.

Tra i ballerini figura Teo Mammucari (classe 1964), una lunga carriera televisiva con tanti programmi di successo decollata proprio in Rai con il cult ‘Libero’. Il conduttore aveva già lavorato con Milly visto che è stato il vincitore della prima edizione de ‘Il Cantante Mascherato’, dove ha indossato per l’intera edizione la maschera di coniglio riuscendo a battere tutti i suoi avversari.

In pista scende il figlio di Rocco Siffredi: Lorenzo Tano (classe 1996). Modello, pilota, direct project manager e regista, il 27enne è laureato in Economia e commercio. E’ un grande esperto di tecnologia, computer e immagini digitali e ha un discreto seguito sui social (quasi 37mila follower su Instagram).

Tra i concorrenti della diciottesima edizione dello show c’è Ricky Tognazzi (classe 1955), attore, regista e sceneggiatore, figlio di Ugo Tognazzi.

Dentro anche la conduttrice, giornalista e divulgatrice scientifica Rosanna Lambertucci (classe 1945), nota per aver condotto ‘Più Sani e Più Belli’.

Alla corte di Milly c’è la coppia composta da Simona Ventura (classe 1965) e Giovanni Terzi (classe 1964): la conduttrice televisiva e il giornalista parteciperanno separatamente, sfidandosi con i rispettivi partner professionisti.

Diventa ballerina Carlotta Mantovan (classe 1982), coniuge dell’ormai defunto Fabrizio Frizzi, ex modella e conduttrice televisiva.

Negli studios arriva Paola Perego (classe 1966), conduttrice di diversi programmi televisivi, tra cui ‘La Talpa’.

Presente anche il giornalista e scrittore Antonio Caprarica (classe 1951), prima corrispondente fisso del Tg1 dai Paesi Mediorentali, poi assegnato all’ufficio di corrispondenza Rai a Mosca.

Nel cast c’è, poi, l’ex Bonas di Bonolis: Sara Croce (classe 1988), giunta quarta in classifica a Miss Italia 2017, ha partecipato a ‘Ciao Darwin 8’ e ad ‘Avanti un Altro’.