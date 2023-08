Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli sbotta: “A settembre dirò tutta la verità”

Selvaggia Lucarelli sarà in giuria nella prossima edizione di Ballando con le Stelle che prenderà il via sabato 21 ottobre su Raiuno? Ci saranno nomi nuovi fra i giudici? Ancora tutto è top secret, ma le voci negli ultimi mesi si sono rincorse.

E al centro di molte di queste voci c'è Selvaggia Lucarelli, nome più discusso della giuria della passata edizione del talent show di danza condotto da Milly Carlucci. Un po' per la partecipazione fra i concorrenti del compagno Lorenzo Biagiarelli e un po' per le numerose polemiche nelle quali è stata coinvolta, Selvaggia Lucarelli è stata la giurata più controversa.

E, dopo un'estate di silenzio sull'argomento, ora ha scelto di iniziare a parlare. "Io comunque a settembre tolgo il tappo e commento tutto quello che ho letto su Ballando in questi mesi. Tra gente che sapeva cose che io non sapevo, mitomani che hanno provato a spacciarsi per già confermati nel cast, persone che si dicono amiche e poi… - scrive in una story su Instagram -. Agenti che chiedono ai giornalisti di raccontare che i loro assistiti sono già stati presi, wannabe che provano a infilarsi ovunque ci sia io, titoli inventati, nomi inventati, guerre inventate, sostituzioni inventate, giochini, pizzini, giornalisti che pubblicano veline. No, ma che spettacolo divertentissimo assistere in silenzio”.