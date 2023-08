Ballando con le Stelle, quando inizia e chi è il primo concorrente

Ricky Tognazzi è il primo concorrente di Ballando con le Stelle 2023. A dare l'annuncio è stato il profilo Instagram ufficiale del talent show di ballo condotto da Milly Carlucci.

"Ecco la sua preparazione atletica in vista della sfida che lo attende. A bordo campo @simonettaizzo" è la caption a corredo del video pubblicato sui social network. Un video nel quale viene mostrato l'attore e regista Ricky Tognazzi mentre viene sottoposto a un massaggio defaticante e, nel frattempo, studia.

Milly Carlucci

Cosa studia? Alle orecchie ha le cuffie con lezioni audio sulla storia di alcuni tipi di danza. Ma a spiegarlo non è lui, bensì la moglie Simona Izzo. E' lei, infatti, a realizzare il "video fastidio" mentre il marito si sta preparando per la prossima stagione di Ballando con le Stelle. Un video simpatico pubblicato su Instagram: così ha di fatto inizio il conto alla rovescia verso la prossima edizione del talent show di danza condotto da Milly Carlucci e che sarà in onda su Raiuno.

Quando inizia la prossima edizione del programma? Come di consueto, Ballando con le Stelle si prenderà la prima serata del sabato. L'appuntamento con la prima puntata è per sabato 21 ottobre e diversi sono ancora i punti da chiarire: chi farà parte del cast? Ma soprattutto la giuria rimarrà la stessa della passata edizione?