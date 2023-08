Amici 23, quando inizia, il primo concorrente e chi sono i nuovi professori

Nuovi professori ad Amici 23. Il talent show di Maria De Filippi cambia ancora pelle, anzi volti, e nella prossima edizione saranno due le new entry fra i professori della scuola di Canale 5. Anche se di new entry in senso stretto non si può parlare. I due prof nuovi rispetto alla passata edizione sono conoscenze non vecchie, ma decisamente recenti del talent show.

Quando inizia Amici 23? La caccia ai talenti che nell'albo d'oro di Amici succederanno al ballerino Mattia Zenzola e alla cantante Angelina Mango, vincitori dell'edizione del programma che si è conclusa pochi mesi fa, è già cominciata con i casting che sono ancora aperti. In tv la prima puntata andrà in onda domenica 17 settembre.

Chi saranno i nuovi professori? Detto che rimangono confermati Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi nel canto ed Emanuel Lo e Alessandra Celentano nella danza, mancano altri due nomi. Secondo alcune indiscrezioni diffuse da Nuovo Tv, sembra che a sostituire Arisa e Raimondo Todaro - entrambi destinati ad approdare in Rai, la prima in giuria a The Voice Kids al posto dei Ricchi e Poveri e soprattutto decisa a conquistarsi un posto fra i Big del prossimo Festival di Sanremo e il secondo forse di ritorno a Ballando con le Stelle – possano essere una cantante e una ballerina e coreografa particolarmente sulla cresta dell’onda.

A prendere il posto di Arisa dovrebbe essere Emma Marrone, che nel corso degli anni ha dimostrato di trovarsi molto bene alla corte di Maria De Filippi e di poter essere un valore aggiunto per il programma, mentre quello lasciato libero da Raimondo Todaro potrebbe essere preso da Elena D’Amario, fra le stelle più luminose nel panorama della danza internazionale. Oltre che professionista ormai di casa proprio ad Amici. Si tratterebbe, quindi, di due figure che conoscono bene l’ambiente e che hanno cifre stilistiche decisamente ben riconoscibili e riconosciute.

Intanto un primo concorrente è già confermato per la nuova edizione: si tratta del cantante romano Mezkal. Diego Taralletto De Falco, 18 anni, era entrato nella scuola durante l'ultima edizione del programma. Non avendo però avuto il tempo per prepararsi a dovere, visto l'incombere del Serale, era stato poi escluso e Rudy Zerbi, suo professore, aveva chiesto la possibilità di farlo rientrare a settembre. Il precedente di Mattia Zenzola, ballerino vincitore di Amici22 che era stato costretto a lasciare il talent show a causa di un infortunio e poi riammesso l'anno successivo, e l'evidenza del poco tempo a disposizione, oltre alle doti canore dello stesso Mezkal hanno convinto la produzione ad accettare. Mezkal sarà quindi il primo concorrente ufficiale di Amici23.