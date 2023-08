Il nuovo ‘Grande Fratello’, cambiamenti e cast

Milano, 25 agosto 2023 – Il ‘Grande Fratello’ scalda i motori. E questa volta gli occhi di pubblico e critica sono tutti puntati su una nuova edizione da cui dovrebbe essere bandita ogni forma di trash e di volgarità, che rifletta le nuove indicazioni di Pier Silvio Berlusconi. Il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset, infatti, ha lanciato un’opera di rinnovamento e di “pulizia” delle reti del gruppo.

Debutto

La prima puntata del ‘Grande Fratello 2023’ andrà in onda in prima serata l’11 settembre. Come è stato annunciato da Mediaset, per la prima volta non ci sarà distinzione tra vip ed edizione tradizionale, a partire dal titolo della trasmissione, tornato alle origini. Condurrà di nuovo lo show Alfonso Signorini. Non si hanno ancora notizie, invece, in merito alla durata del reality che lo scorso anno è andato avanti per sei mesi e mezzo prima di essere vinto dalla modella e influencer Nikita Pelizon.

Opinionista e inviata social

Mentre è stato confermato al timone della trasmissione il presentatore, ex direttore del settimanale ‘Chi’ oggi impegnato nello sviluppo di una talent agency del Gruppo Mondadori, si terrà il cambio della guardia per altre presenze fisse della trasmissione. Quest’anno al ‘Grande Fratello’ ci sarà una sola opinionista, la giornalista Cesara Buonamici del ‘TG5’, al debutto in un ruolo per lei inedito e fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi. Come inviata social, invece, vedremo Rebecca Staffelli, speaker in radio, figlia di Valerio Staffelli, storico inviato di ‘Striscia la notizia’.

Concorrenti confermati

Il primo concorrente ufficiale del nuovo ‘Grande Fratello’ è il marciatore e campione olimpico Alex Schwazer, presentato da Signorini in un video social. Nel filmato l’atleta ha detto al conduttore che ci sarà se sarà messo in condizioni di potersi allenare anche nella Casa Rossa di Cinecittà: staremo a vedere. Con un messaggio su ‘X’ ha confermato le indiscrezioni sulla sua presenza nel programma anche l’attrice Beatrice Luzzi, la Eva Bonelli della soap di Canale 5 ‘Vivere’ e di fiction come ‘Don Matteo’, ‘I Cesaroni’ e ‘L’allieva’.

Altri nomi

Alcuni personaggi, al momento, non sono stati ancora confermati in via ufficiale come presenze al ‘GF’, ma sarebbero in pole position. Si tratta del giornalista Giampiero Mughini, della diva delle telenovelas degli anni '80 e '90 Grecia Colmenares, della ex professoressa de ‘L'Eredità’ Samira Lui (che di recente è stata concorrente di ‘Tale e Quale Show’). Si parla molto anche della cantante Marina Fiordaliso, di Massimiliano Varrese, visto in serie come ‘Il bello delle donne’ e ‘Carabinieri’ e di Ciro Petrone, attore di ‘Gomorra’. Circolano pure i nomi di Alvaro Vitali, lo storico ‘Pierino’ protagonista di molte commedie sexy all’italiana, dell’ex attrice Claudia Koll, che ha vissuto gli ultimi anni lontano dalle scene e Arianna David, Miss Italia 1993.