Chi vince X Factor 2024? Le quote per le scommesse

Chi vincerà X Factor 2024? Il dato di fatto incontrovertibile è che esiste il 75% di possibilità che a vincere questa edizione del talent show musicale di Sky sia qualcuno proveniente dalla Lombardia. Che si tratti della brianzola Mimì o dei milanesi Les Votives o Patagarri, a trionfare sarebbe una regione che quasi mai è salita alla ribalta all’interno delle 18 edizioni di X Factor.

Ma cosa dicono i bookmaker? Quali sono le quote secondo i siti di scommesse specializzati? Giovedì 5 dicembre dalle 21 - per la prima volta diretta in contemporanea tanto su Sky, in streaming su Now e in chiaro su Tv8 - in piazza del Plebiscito di Napoli la cantautrice Giorgia condurrà la finale del programma.

Su chi scommettere? Chi potrebbe vincere X Factor 2024? Secondo Planetwin365 i Patagarri sono i vincitori più probabili, essendo passati da 6,75 a 1,95 nel giro di una sola settimana. Seguono Lorenzo Salvetti, la cui vittoria è pagata 4 volte la posta, i Les Votives, dati a 4,50, e Mimì, a 4,75.

Molto simili sono le quote di Sisal: i Patagarri vincenti vengono pagati 2,25 volte la posta, Lorenzo Salvetti 4, Les Votives e Mimì 5.

Insomma, in nessun caso l’unica donna arrivata in finale potrebbe aspirare alla vittoria.