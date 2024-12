X Factor 2024, le assegnazioni della finale: le canzoni dell'ultima puntata

Il palcoscenico in piazza del Plebiscito è montato, tutti i concorrenti e gli ex concorrenti di questa edizione sono arrivati a Napoli, i quattro giudici e la conduttrice Giorgia sono pronti a incoronare il vincitore o la vincitrice di X Factor 2024. Domani, giovedì 5 dicembre, in piazza del Plebiscito a Napoli dalle 21 - in diretta tanto su Sky e in streaming su Now quanto in chiaro su Tv8 - si svolgerà la finale di X Factor 2024.

Una finale nella quale a contendersi la vittoria sono Mimì, unica portacolori della squadra di Manuel Agnelli rimasta in gara, Lorenzo Salvetti, I Patagarri e i Les Votives. Questi ultimi alfieri della squadra di Achille Lauro. Il quale al debutto nella giuria del talent show musicale ha fatto l'en plein.

C'è grande curiosità attorno alle performance dei quattro finalisti durante l'ultimo atto del programma. Nella finale ognuno canterà una nuova cover, il proprio 'Best of' e infine il proprio inedito. Ecco le assegnazioni dei giudici.