Pechino Express 2025, prima puntata: eliminati, vincitori e classifica

La prima puntata di ‘Pechino Express 2025 - Fino al tetto del mondo’, il reality game di viaggio condotto da Costantino Della Gherardesca insieme all’inviato Fru in onda su Sky e Now ogni giovedì sera dalle 21.15, è andata in onda giovedì 6 marzo e ha visto le nove coppie di concorrenti partire dalle Filippine muniti solo di uno zaino con una dotazione ridotta al minimo e 1 euro al giorno a persona in valuta locale.

Il percorso di Pechino Express 2025 vedrà i concorrenti partire dalle Filippine, passare per la Thailandia e arrivare infine in Nepal. Nella prima tappa le coppie sono partite dalle Filippine e hanno percorso ben 140 chilometri arrivando sull’isola di Palawan e raggiungendo la città di Tay Tay, fra pietanze particolarmente lontane dai gusti nostrani, animali e usanze locali. E nella puntata di giovedì 6 marzo ecco un classicone di Pechino Express: la prova in cui i concorrenti hanno dovuto mangiare cibi improponibili per molti di loro. Non sono mancati momenti molto emozionanti, con le lacrime di commozione e tenerezza di Federica Camba. Virna Toppi e Nicola Del Freo, i Primi Ballerini, hanno ricevuto il bonus dei primi in classifica e hanno attribuito un malus ai Cineasti, ovvero Nathalie Guetta e Vito Bucci.

Le nove coppie in gara a Pechino Express 2025 sono i Primi Ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo, gli Spettacolari Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba, i Magici Jey e Checco Lillo, le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà, i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, le Sorelle Samanta e Debora Togni.

La classifica: la coppia vincitrice è quella dei Magici. Seguono gli Spettacolari, i Medagliati, le Atlantiche, le Sorelle e gli Estetici. A rischiare di essere eliminati al termine della prima puntata di Pechino Express 2025 sono stati i Cineasti, ultimi in classifica, e i Complici. I Magici scelgono di escludere dal gioco i Complici. La tappa però non è eliminatoria e quindi nessuno viene rimandato in Italia.