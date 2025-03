Grande Fratello ieri sera: eliminato, nominati e le polemiche su Chiara

La finale del Grande Fratello andrà in onda il 31 marzo, manca quindi meno di un mese alla conclusione di una delle edizioni più lunghe nella storia europea del reality show. Nella puntata di giovedì 6 marzo del Grande Fratello ci sono state un’eliminazione, nuove nomination e una enorme busta di polemiche. E non è mancata neanche una discussione fra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti, che si sono confrontati sui problemi che affliggono la loro coppia ormai da diverse settimane

In effetti mancava l’ennesimo confronto fra un concorrente uscito dalla Casa del Grande Fratello da diverse settimane con uno dei protagonisti principali di questa edizione. Un confronto che ha visto schierati uno contro l’altro Alfonso D’Apice e Lorenzo Spolverato. Oggetto del contendere, in maniera del tutto inutile e surreale, Chiara Cainelli. Siparietto evidentemente organizzato per animare questa puntata, visto che di fatto è una discussione che non avrebbe alcun senso d’esistere dato che Alfonso non è più un concorrente del reality show.

Alfonso D’Apice protagonista della puntata di giovedì 6 marzo del Grande Fratello anche nella discussione fra Javier Martinez e Chiara Cainelli. I due concorrenti non si sopportano, l’ex inquilino continua a farlo notare.

I concorrenti che erano finiti in nomination nella puntata di lunedì 3 marzo del Grande Fratello erano stati Chiara Cainelli, Federico Chimirri, Stefania Orlando e Mariavittoria Minghetti. L’eliminato di questa puntata è Federico Chimirri.

I nominati, anzi le nominate, di questa puntata sono Shaila Gatta, Chiara Cainelli, Stefania Orlando, Zeudi Di Palma, Mariavittoria Minghetti. Queste concorrenti non sono candidate all’eliminazione, ma sono al televoto per l’accesso alla finale. Da queste inquiline in nomination uscirà il nome della terza finalista.

Durante la puntata del 6 marzo si è parlato anche della richiesta di gennaio, abbastanza surreale come di consueto, di Lorenzo Spolverato alla all’epoca fidanzata Shaila Gatta: “Puoi dare tu una speranza ad Emanuele? Provaci per una settimana”. Una scena decisamente assurda, come assurde sono molte delle dinamiche di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ed ecco la visita, ormai immancabile, della mamma di Shaila Gatta. Che ha cercato di rassicurare la figlia con espressioni come “Sei forte, sei una guerriera”. Espressioni che mal si addicono a un contesto come quello del Grande Fratello. Poi a causa di Chiara Cainelli Lorenzo dà di matto: “Gruppo di sfigati, la attaccate quando sta male”.