Grande Fratello ieri sera: i due eliminati, i nominati e il “segreto” di Lorenzo

Discussioni, nomination e due eliminati nella puntata del Grande Fratello di lunedì 3 marzo. Dopo un ricordo iniziale di Eleonora Giorgi - “Siamo molto legati a lei, è stata una concorrente del Grande Fratello straordinaria” ha commentato il conduttore Alfonso Signorini -, la puntata del reality show di Canale 5 ha preso il via ufficialmente con una serie di discussioni che hanno visto protagonisti Helena Prestes, Lorenzo Spolverato, Javier Martinez e ovviamente Shaila Gatta.

Ad essere finiti in nomination nella precedente puntata erano stati Helena Prestes, Mattia Fumagalli, Zeudi Di Palma, Maria Teresa Ruta e Chiara Cainelli. Le prime ad essere salvate sono state Helena Prestes e Zeudi Di Palma. La prima eliminata di questa sera è Maria Teresa Ruta. Nella puntata di lunedì 3 marzo il conduttore Alfonso Signorini ha aperto anche un televoto flash per una seconda eliminazione. Al televoto sono andati Tommaso Franchi, Stefania Orlando, Federico Chimirri, Mattia Fumagalli e Chiara Cainelli. E il secondo eliminato è Mattia Fumagalli.

I nominati di questa puntata sono Chiara Cainelli, Stefania Orlando, Mariavittoria Minghetti e Federico Chimirri.

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta nel giro di questi mesi si sono avvicinati, si sono innamorati (?), si sono messi insieme, hanno dato spettacolo litigando, urlando, lanciando cose, rendendo poco intima l’intimità, si sono lasciati, sono tornati insieme, hanno litigato, lanciato cose, si sono lasciati, sono tornati insieme e ora si sono lasciati di nuovo. Tre giorni fa. Eccoli di nuovo protagonisti dei dubbi di quasi tutti i coinquilini. “Stanno costruendo un teatrino con la regia di Lorenzo Spolverato solo per far parlare di sè” sottolineano Stefania Orlando e Mattia Fumagalli. Insomma, alla loro storia non si stanno appassionando più neanche gli altri concorrenti del programma.

Durante la puntata di lunedì 3 marzo del Grande Fratello si è parlato anche dell’ennesimo, presunto, segreto di Lorenzo Spolverato. “Non c’è nessun segreto” ha assicurato lo stesso concorrente del reality show. “Tengo all’intimità di coppia” ha aggiunto. “Dire questo mi fa tremare i polsi, proprio voi due volete tutelare l’intimità con tutto quello che avete fatto vedere qui dentro” ha ribattuto Alfonso Signorini. “Il segreto non esiste, se lo sono inventati per dare chissà cosa in pasto al pubblico” ha chiosato Stefania Orlando.