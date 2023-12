Monia La Ferrera, chi è e perché entra al Grande Fratello

Monia La Ferrera è una nuova concorrente del Grande Fratello. Insieme a quello di Federico Massaro, il suo ingresso caratterizza la puntata di questa sera ovvero lunedì 4 dicembre del Grande Fratello. Un ingresso destinato a fare discutere, visto che Monia La Ferrera non entra come semplice concorrente all'interno del reality show condotto da Alfonso Signorini.

La nuova inquilina della casa entra, infatti, all'interno del Grande Fratello in quanto ex fidanzata di un altro concorrente. Un concorrente che peraltro, dopo essere stato protagonista di numerose polemiche e dinamiche durante la prima parte del programma, ora sembra essersi un po' spento.

Monia La Ferrera è infatti la ex fidanzata di Massimiliano Varrese. Una nuova "nip" che entra al Grande Fratello perché ha avuto rapporti con un concorrente noto. Insomma, niente di nuovo sotto il sole di un reality show che ormai è sempre di più ripiegato su se stesso e non riesce a prendere vie nuove per interessare il pubblico. Dopo il triangolo fra Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti, si intravedono nuove dinamiche all’orizzonte.

Chi è Monia La Ferrera? Siciliana d'origine, di professione fa la hostess e ha due figlie - Nicole e Sophie -, che sono nate dalla sua relazione con Błażej Augustyn, calciatore polacco difensore del WKS Wierzbice. E’ molto attiva sui social network. Su Instagram, in particolare, pubblica diverse foto di se stessa.

"Massimiliano Varrese ed io ci siamo conosciuti in aeroporto, fa l’assistente di volo ed è da qualche mese che stiamo insieme. La nostra è una bella storia. Di più non dico, però. Quando l’ho fatto in passato la mia vita privata è andata in frantumi" aveva dichiarato la hostess in un'intervista a Novella 2000.

Chissà come reagirà lo stesso Massimiliano Varrese al suo ingresso nella casa. Servirà a scuoterlo dal torpore nel quale l’attore sembra essere piombato da qualche settimana? Potrà finalmente renderlo di nuovo protagonista del reality show?