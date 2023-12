Federico Massaro al Grande Fratello: chi è il nuovo concorrente del reality show

Un bello che, si spera, balla al Grande Fratello: Federico Massaro è un nuovo concorrente del Grande Fratello. Il suo ingresso nella casa arriva dopo quelli di Greta Rossetti e Rosanna Fratello e in concomitanza con quello di Monia La Ferrera, il cui unico titolo da "vip" è quello di essere la ex fidanzata di Massimiliano Varrese.

Insomma, tutto cambia affinché nulla cambi nei meccanismi del reality show condotto da Alfonso Signorini. Piersilvio Berlusconi aveva chiesto una diminuzione del tasso di trash e una valorizzazione di personaggi veri con storie ricche di contenuto e ora ci si trova a fare i conti con "Ex on the beach" versione casa. Un dietrofront decisamente significativo.

Chi è Federico Massaro? Il giovane modello è nato a Milano, ma vive a Seoul da diversi anni. Il suo è un volto noto a livello internazionale, visto che è uno dei modelli di punta del marchio Dolce e Gabbana. Moda, ma non solo: Federico Massaro ha studiato prima architettura e poi fisioterapia. Dopodiché ha scelto di dedicarsi alla moda.

Un percorso, quello nel mondo del fashion, che per lui è iniziato un po' casualmente nel 2018, a Ferrara. A quell'anno risale il suo primo servizio di moda pagato. La vera ambizione del ragazzo era quella di fare l'attore, ma la vita - e l'incontro con la sua manager Ewa Ades - ha fatto andare le cose in modo diverso.

Il nuovo concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini è fidanzato? Entra nella casa da single, ma nulla è certo.

Federico Massaro è il secondo modello che partecipa a questa edizione del Grande Fratello: il primo, entrato nella casa proprio all'inizio del reality show, è Vittorio Menozzi. Di cui Massaro condivide diversi interessi e il percorso professionale. La sua esperienza sino a qui non è stata particolarmente scoppiettante, chissà che magari possa trovare nuova linfa.