Pagelle Grande Fratello 2 dicembre: Greta nella casa, Fiordaliso contro gli autori

Ecco le pagelle della puntata di sabato 2 dicembre del Grande Fratello. Puntata che ha visto l’ingresso di due nuove concorrenti: Greta Rossetti, ex fidanzata di Mirko Brunetti, e la cantante Rosanna Fratello.

Anita Olivieri: voto Varrese. Spento l'incendio fra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese, ecco il nuovo "mostro" nel videogioco 'La casa di Bea': Anita Olivieri. Mi spiego: ci serviva una nuova figura "cattiva" da contrapporre alla regina del Grande Fratello 2023 Beatrice Luzzi ed ecco che nelle discussioni entra a gamba tesa Anita. Anche in questo caso, i pretesti di discussione sono risibili e ridicoli, ma una dinamica è pur sempre una dinamica. E, si sa, a dinamica donata - più o meno suggerita e imbeccata da autori e conduttore - non si guarda in bocca. Ha violato il regolamento e quindi il Grande Fratello la sanziona. Peccato non con la sua esclusione dal gioco.

Mirko&Perla: voto Amici come prima. Il loro è un duo che Paola&Chiara levatevi proprio. Hanno fatto tornare il vuoto spinto e il trash all'interno di un reality show che non avrebbe dovuto averne più neppure un grammo. Ci hanno riportato al nulla cosmico delle coppie delle passate edizioni e per questo li ringraziamo. Ci hanno riconciliato con il passato. Bene. Bravi. Adesso basta e smettiamo di parlarne.

L'ingresso di Greta: voto Bla bla bla. Sempre le stesse frasi, solo che non essendo lei su Instagram non sono intervallate da codici sconto. Chissà se ce ne regalerà qualcuno anche nella casa oppure cercherà di dare dei contenuti al pubblico. Già mi annoia. Appena entrata, racconta già a Perla di filler e punturine fatte. Ecco, appunto.

Fiordaliso: voto Millemila. “Non mi piace come è cambiato il programma”. Fiorda una di noi. Più di un’ora di programma dedicato al triangolo Mirko-Perla-Greta e non se ne può più. La noia pervade voi, cara Fiorda, figurati cosa viviamo noi fra il pubblico.

I cavalli di ritorno Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi: voto Minestra ormai prosciugata. Le polemiche sulla loro non storia sono così stantie da essere oltre il concetto di minestra riscaldata. Lei non ne può più, lui finge di provare sentimenti a caso. E’ più avvincente osservare la lettiera della mia gatta.

Alfonso Signorini: voto Ma ancora ti confermano? La sua conduzione del reality show in questa puntata è incomprensibile: rispetto per il pubblico non pervenuto, per i concorrenti anche. Continua a confondere Greta con Perla e viceversa e si tratta solo di due concorrenti, non di 47 radici quadrate fratto 499393. Cerca pervicacemente il miracolo di far nascere dinamiche dove non ci sono neanche gli occhi per piangere. Dai su, anche basta.

Cesara Buonamici: voto Tu non vorresti essere lì e noi non vorremmo che tu fossi ancora lì. I suoi commenti sono sempre uguali, trascina stancamente il suo “sono/siamo una brutta persona / delle brutte persone” non capendo di far ridere soltanto il conduttore. Ponete fine alle sofferenze di tutti ve ne prego.

Giampiero Mughini: voto Ascoltatelo. Nella casa era retorico e pomposo, fuori è la coscienza del pubblico. Smaschera tutti gli escamotage creati da Signorini per rendere il programma un pelo appetibile al pubblico e immancabilmente sbugiarda il conduttore. Applausi a scena aperta.

Rebecca Staffelli: voto Razzi. Nel senso che solo dei razzi luminosi potrebbero segnalarci la sua presenza all’interno dello studio. Sempre più imbarazzo. “Inquilini, questa settimana vi siete trasformati da pirati”: Reby, però anche tu non ti aiuti.