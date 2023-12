Grande Fratello 2 dicembre, i nominati e la sanzione per Anita. Greta entra, esce ed entra di nuovo

Due nuovi ingressi – uno dei quali con un micro tasso di thrilling – e nuove nomination. La cui eliminazione avverrà sabato prossimo. Questo è il bilancio della puntata del Grande Fratello del 2 dicembre, che ha inaugurato la serie di puntate del sabato. Per il mese di dicembre, infatti, il reality show condotto da Alfonso Signorini va in onda il lunedì e il sabato sera.

I nominati della puntata di lunedì 27 novembre erano stati ben nove inquilini: Alex Schwazer, Fiordaliso, Giuseppe Garibaldi, Beatrice Luzzi, Anita Olivieri, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Paolo Masella e Vittorio Menozzi. Praticamente mezza casa in nomination. Il pubblico è stato chiamato a scegliere i due inquilini preferiti e, di conseguenza, immuni per questa serata. Gli immuni sono Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi.

Una sanzione è arrivata per Anita Olivieri, che nei giorni scorsi ha ricevuto un bigliettino dalla madre. Cosa che ha rappresentato una violazione del regolamento. Anita è quindi d’ufficio in nomination. La prossima eliminazione avverrà sabato 9 dicembre. Lunedì si scoprirà il secondo candidato a questa eliminazione.

Gli immuni di Cesara Buonamici sono Massimiliano Varrese e Fiordaliso, che si aggiungono a Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi preferiti dal pubblico.

Le nomination: gli inquilini nominati sono Grecia Colmenares, Perla Vatiero, Rosy Chin, Giuseppe Garibaldi, Alex Schwazer e Paolo Masella. Alla chiusura del televoto il concorrente meno votato sarà il secondo candidato all'esclusione dopo Anita Olivieri.

Durante la puntata di sabato 2 dicembre hanno fatto ingresso nel reality show anche due nuove concorrenti: la cantante Rosanna Fratello e Greta Rossetti, ex fidanzata del concorrente Mirko Brunetti. Proprio Greta Rossetti è stata al centro di un micro thriller: prima è stata annunciata come nuova concorrente, poi è uscita per circa un’ora eliminata – anche se di fatto fintamente – proprio da Mirko Brunetti e alla fine è rientrata nel gioco. Tutto in una sera.