Rosanna Fratell al Gf: chi è e che fine aveva fatto?

Rosanna Fratello torna ad affacciarsi al mondo dello spettacolo dopo molti anni di silenzio e lo fa entrando dalla porta principale e rossa del Grande Fratello. E' infatti la cantante 72enne originaria di San Severo ma ormai comasca d'adozione una delle concorrenti vip del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Chi è Rosanna Fratello? Il suo nome forse dirà poco agli under 40 e nulla agli under 30. Anche perché va sottolineato che le canzoni che l'hanno resa nota al grande pubblico sono degli anni Settanta. Anzi, la canzone di Rosanna Fratello per eccellenza porta la data del 1971: 'Sono una donna non sono una santa'.

Portavoce di un modo di fare musica che ormai non esiste di fatto più, Rosanna Fratello ha avuto una carriera lunga e articolata. Basti pensare alle sue sette partecipazioni al Festival di Sanremo dal 1969 al 1994. Non solo musica, però. La cantante ha recitato anche nel film 'Sacco e Vanzetti' con Riccardo Cucciolla e Gian Maria Volontè, conquistando il prestigioso premio del Nastro d'Argento come miglior attrice esordiente.

Il suo trasferimento a Como si deve al matrimonio nel 1975 con Pino Cappellano, all'epoca gestore di una rinomata pasticceria proprio in città. Dalla loro unione è nata Guendalina e nel 2010 Rosanna Fratello è diventata nonna.

Cosa potrebbe portare la cantante al Grande Fratello? Senza dubbio la pacatezza di chi non ha intenzione di sgomitare per arrivare al successo, ma anche l'esperienza di chi nel mondo dello spettacolo è stata protagonista per molti anni.