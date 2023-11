Filippo Bisciglia al Grande Fratello? La risposta di Alfonso Signorini

Filippo Bisciglia nuovo concorrente del Grande Fratello? La voce si sta rincorrendo da qualche giorno e non manca chi dà la notizia per certa. Dopo Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti - quest'ultima diventerà un'inquilina della Casa durante la puntata di sabato 2 dicembre -, un altro volto di Temptation Island potrebbe entrare nel reality show di Canale 5?

Sarebbe una resa del progetto Grande Fratello come lo aveva inteso Piersilvio Berlusconi, ovvero con un mix di volti noti e meno noti e soprattutto con la messa al bando di un certo tipo di programmi. E infatti non succederà. O, meglio, si continuerà a puntare sul trash ma non aggiungendo pedine da Temptation Island.

"Ieri sera Temptation Island ha fatto il 21,2% di share. Bene! E il Grande Fratello?" ha polemizzato Marco Bellavia, ex concorrente del Grande Fratello Vip, alludendo proprio alla commistione ormai evidente fra i due reality show. Una commistione che, come era pronosticabile, sta facendo molto bene agli ascolti del Grande Fratello. A testimonianza del fatto che, comunque, se si vogliono ottenere risultati importanti con un programma ormai decisamente decotto è necessario un importante innesto di trash.

A fare chiarezza proprio a un paio di giorni dalla puntata del Grande Fratello di sabato 2 dicembre è il conduttore Alfonso Signorini. "Filippo Bisciglia nuovo concorrente del Gf? Fake" e "Sabato oltre a Greta entrerà un concorrente donna" ha commentato rispondendo a due domande sul proprio profilo Instagram.

"Fate entrare qualche bella ragazza per Vittorio" ha chiesto un utente. "Presto ne entreranno due" ha risposto Alfonso Signorini. Che, alla richiesta "Se avete fatto entrare Greta per Mirko, fate entrare un bono per Perla", ha poi annunciato: "Presto ne entra uno notevole". Intanto c’è grande attesa per conoscere il destino degli inquilini in vista del prolungamento della durata del programma: chi rimarrà all’interno del programma? Chi sceglierà invece di non prolungare il proprio contratto?