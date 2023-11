Grande Fratello, nominati ed eliminato di lunedì 27 novembre: Greta lascia Mirko in diretta e diventa concorrente

Puntata praticamente a senso unico, quella del Grande Fratello di lunedì 27 novembre. I blocchi dedicati al “caso” Mirko Brunetti-Perla Vatiero-Greta Rossetti sono stati svariati. D’Altro canto, gli ascolti hanno suggerito proprio questo agli autori e al conduttore Alfonso Signorini: il reality show va meglio con il trash e il trash in questa edizione è proprio il triangolo fra questi concorrenti di fatto nip.

Non indimenticabile, infatti, la sorpresa fatta a Rosy Chin. La quale ha di nuovo parlato della propria famiglia e del rapporto con il padre.

Per il resto solo noia. E anche un’eliminazione, che in fondo in un gioco televisivo non fa mai male. A rischio eliminazione per le nomination di lunedì 20 novembre erano stati Angelica Baraldi, Rosy Chin e Vittorio Menozzi. Il primo ad essere salvato dal pubblico è stato proprio quest’ultimo. Ad essere eliminata è stata Angelica Baraldi.

A spezzare un po’ la noia della puntata è stata la dichiarazione di Greta Rossetti. "Mirko è una persona ancora innamorata della sua ex fidanzata. Quindi io alzo le mani e faccio trecento passi indietro" ha spiegato Greta Rossetti durante la serata all'interno del faccia a faccia con Perla Vatiero, ovvero l'ex fidanzata proprio di Mirko Brunetti.

In sostanza, Greta Rossetti ha lasciato Mirko Brunetti in diretta televisiva: “Per me finisce qua la relazione”.

Ovviamente, per non perdere l’alto tasso di trash a cui è arrivato il Grande Fratello, il conduttore Alfonso Signorini ha chiesto a Greta se sabato vuole entrare come concorrente all’interno della Casa. “Da ogni esperienza negativa bisogna trarre del positivo, non posso negarmi questa esperienza. Perciò accetto”. Greta Rossetti sabato 2 dicembre entrerà al Grande Fratello come concorrente.

La puntata ha visto confrontarsi anche Angelica Baraldi e il fidanzato Riccardo. E anche in questo caso a farla da padrona è stata la noia. Persino il suo primo “Ti amo” alla fidanzata suscita ben poche emozioni nel pubblico.

Poi si è passati alle nomination di questa puntata. Nessun immune, tutti nominabili tranne Perla Vatiero, Marco Maddaloni e Sara Ricci. I nominati sono Vittorio Menozzi, Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese, Paolo Masella, Anita Olivieri e Fiordaliso.