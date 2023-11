Grande Fratello, Mirko in crisi: vuole lasciare Greta per tornare con Perla?

Mirko Brunetti in crisi al Grande Fratello. Che la scelta per l'unico inquilino della Casa appena uscito da un altro reality show - Brunetti insieme alla precedente fidanzata Perla Vatiero e alla attuale, quasi ex, compagna Greta Rossetti ha partecipato in estate a Temptation Island - sarebbe stata di nuovo fra la ex e la attuale fidanzata era chiaro a chiunque.

Perla Vatiero o Greta Rossetti? La convivenza di diversi anni o l'amore nuovo nato in estate? Mirko Brunetti è chiamato a scegliere al Grande Fratello? In teoria no, perlomeno non in un mondo nel quale i panni sporchi si dovrebbero lavare in famiglia. Ma tutti e tre i personaggi in questione hanno consapevolmente deciso di mostrare in tv la propria vita privata. E quindi ecco che improvvisamente questo strano "triangolo" è diventato di dominio pubblico.

Sino a una decina di giorni fa Mirko Brunetti era certo del sentimento che provava per Greta Rossetti, con la quale la relazione dura dall'estate - Greta Rossetti è la tentatrice che Brunetti ha preferito a Perla Vatiero proprio durante Temptation Island -, ma ora la situazione sembra essere cambiata del tutto. Cosa ha modificato le cose? L'ingresso, per nulla inatteso, all'interno del Grande Fratello come concorrente proprio di Perla Vatiero.

Sono bastati pochi giorni di convivenza per far riaccendere il falò - giusto per rimanere in tema Temptation Island - dei sentimenti nel cuore del ragazzo. Che avrebbe anche confessato ai compagni di reality show di avere intenzione di lasciare Greta Rossetti - la ragazza era entrata ultimamente nella Casa per un confronto lampo con Angelica Baraldi e Anita Olivieri, giusto per dare ad entrambe delle "gatte morte" - per tornare con Greta Vatiero. Solo dubbi? Strategia per tenere alta l'attenzione del pubblico? Come la prenderanno le due ragazze? Sicuramente dell'argomento si discuterà nella puntata di lunedì 27 del Grande Fratello.