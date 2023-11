Pagelle del Grande Fratello lunedì 20 novembre e quando va in onda la prossima puntata

Ecco le pagelle della puntata del Grande Fratello di lunedì 20 novembre.

Il Grande Fratello come terapia di coppia: voto Ma che davero davero? Ci stiamo tutti credendo? Siamo seriamente convinti che adesso Mirko e Perla son stati tre giorni all'interno della stessa casa e quindi si riscoprono innamorati per la vita? No perché se è così a sto punto trasferiamoci lo studio di uno psicanalista lì dentro e facciamogli fare soldi a palate, almeno tutta sta pantomima serve a qualcosa.

Mirko: voto Lego centrico. “Io non faccio il piacione, piaccio”. Dopo questa mi è venuta in mente “Libidine, doppia libidine, libidine coi fiocchi” che tanto era caro a Jerry Calà. Solo che lui faceva ridere, Mirko fa venire il latte alle ginocchia. E io, ormai si sa, sono allergica al latte. Ciao Mirko, ciao.

Greta che tra non molto entrerà nella Casa e farà un manicomio: voto Sicuro come l'oro. Si sta preparando il terreno per una bella piazzata trash come i vecchi tempi. E già gli autori e la produzione si fregano le mani. L'Auditel è avvisato.

Sara Ricci: voto Dicotomica. Prima dice che non parteciperà mai al Grande Fratello e poi entra nella Casa sostenendo di essere "molto dicotomica". No, Sare' te servono i sordi pe 'l mutuo. Dilla bene dai.

Ciro Petrone: voto Cannetta de vedar. Tradotto dal dialetto: voglia di lavorare saltami addosso. Soffre da settimane la mancanza di sonno e nessuno lo contesta. Il dato di fatto, però, è che quella del Grande Fratello sarebbe stata per lui una notevole possibilità lavorativa. Gliel’aveva più volte detto esplicitamente la fidanzata Federica – alla quale va tutta la mia solidarietà – e glie lo ha ribadito il fratello. Ciro Petrone, però, non ha voluto sentire ragioni e si è ritirato. Buonanotte.

Letizia Petris: voto Un pelo meno però. Ha avuto una vita difficile, l’aveva mica mai già accennato giusto un attimo nelle puntate precedenti? Lei sta al ribadire le difficoltà che ha affrontato nella vita quanto Anita Olivieri sta alla dichiarazione di essere plurilaureata.

Alex Schwazer: voto Io veramente non capisco. Sostiene di voler rimanere all’interno del reality show perché non è ancora detta l’ultima parola per la sua carriera da marciatore. E io veramente non sto capendo. Cioè lo facciamo arrivare in finale finché non si capisce cosa sarà del suo destino? Ma è la Grande Palestra o il Grande Fratello?

La scemeggiata fra Marco Maddaloni e Grecia Colmenares: voto Ossignoremio. Ma qualcuno ha mai creduto in una possibile relazione fra questi due? Ma se lei non lo ha neanche riconosciuto quando l’ha visto.

Rebecca Staffelli: voto Chiamate la Sciary. Son preoccupata: ma ha ancora un lavoro al Grande Fratello? Serve ‘Chi l’ha visto?’ per riuscire a stanarla.

Cesara Buonamici: voto Bendata. Come ogni puntata, anche stavolta sembra pescare i nomi dei suoi immuni a caso. Non si capisce da cosa siano guidate le sue scelte.

Quando andrà in onda la prossima puntata del Grande Fratello? I cambiamenti all’interno del palinsesto di Mediaset hanno disorientato un po’ il pubblico. La prossima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda lunedì 27 novembre.