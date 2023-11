Grande Fratello, nominati e nuovi ingressi di lunedì 20 novembre. Un concorrente si ritira

Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 20 novembre si sono visti nomination, ritiri e nuovi ingressi di concorrenti.

In nomination erano finiti sei concorrenti: Ciro Petrone, Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares, Letizia Petris, Paolo Masella e Rosy Chin. Tutti convinti che il televoto dovesse scegliere chi salvare dall'eliminazione. In realtà il pubblico è stato chiamato ad eleggere i propri due inquilini preferiti. E quindi immuni per questa settimana dalle nomination. I due preferiti dal pubblico sono stati quindi Grecia Colmenares, che non ha mancato di ringraziare il pubblico piangendo, e Ciro Petrone.

Proprio lo stesso Ciro Petrone quasi a fine puntata comunica di non avere intenzione di proseguire con la propria permanenza all’interno del reality show: Ciro Petrone è il secondo concorrente ritirato dal Grande Fratello nel giro di pochi giorni, dopo Giampiero Mughini che era uscito giovedì 16 novembre. Alex Schwazer, invece, per ora rimane all’interno del reality show.

Si è poi passati alle nomination. Gli immuni sono Grecia Colmenares, Beatrice Luzzi e Anita Olivieri per il televoto, Mirko Brunetti preferito della Casa, Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese preferiti da Cesara Buonamici.

I nominati di lunedì 20 novembre, e che quindi rischiano l’eliminazione nella prossima puntata che andrà in onda lunedì 27 novembre, sono Vittorio Menozzi, Angelica Baraldi e Rosy Chin.