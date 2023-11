Grande Fratello, stasera due nuovi ingressi: chi sono Marco Maddaloni e Sara Ricci

Arrivano nuovi concorrenti all'interno del Grande Fratello. Il conduttore Alfonso Signorini e l'opinionista Rebecca Staffelli ribadiscono durante ogni puntata del reality show di Canale 5 che i casting sono sempre aperti. Ma per il momento di nuovi concorrenti nip, quindi non volti noti, non se ne sono ancora visti.

In realtà la quota "nip" sarebbe dovuta essere garantita da Perla Vatiero, ex fidanzata di Mirko Brunetti, ma di fatto la sua partecipazione a Temptation Island non la rende del tutto sconosciuta al grande pubblico.

Questa sera, però, dovrebbero entrare due nuovi concorrenti nella casa del Grande Fratello. Vip o nip? Anche in questo caso si tratta di due personaggi che il pubblico ha già visto. Parlare di "vip" sarebbe decisamente eccessivo, ma sicuramente c'è chi si ricorda di loro.

Chi sono i due nuovi inquilini della Casa del Grande Fratello? Dopo l'ingresso di Perla Vatiero nella puntata di giovedì 16 novembre, questa sera entrano l'attrice Sara Ricci e il judoka Marco Maddaloni. Quest'ultimo ha vinto l'Isola dei Famosi 2019, mentre la prima è una conoscenza di Beatrice Luzzi, attuale concorrente del Grande Fratello. Sara Ricci, infatti, è stata fra le protagoniste della stessa soap che l'ha lanciata ovvero 'Vivere'. Non solo: 'Provaci ancora prof!', 'Il paradiso delle signore', 'Il maresciallo Rocca', oltre a diversi film. Nel suo curriculum ci sono molti ruoli importanti. Chissà quale reciterà all'interno del Grande Fratello.