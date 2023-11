Pagelle Grande Fratello 16 novembre: Mughini se ne va, arriva Perla

Ecco le pagelle della puntata del Grande Fratello di giovedì 16 novembre. Chi sono i migliori e i peggiori della serata?

Il continuo spostamento in palinsesto del programma: voto Mal di mare, d'auto e di treno. Piersy e amici di Piersy, mi rivolgo a voi. Stiamo vivendo anni bui, anni incerti, anni nei quali appena ti giri ti fregano il gettone di plastica dal carrello della spesa. Viviamo anni nei quali prima canti i Pooh e poi te le suona Putin. Siamo cuori in tempesta, per dirla alla Nek prima che diventasse un Dilf. Se anche voi ci togliete le uniche certezze che abbiamo, che sono quelle del palinsesto tv, cosa ci rimane? Mettetevi una mano sul cuore. Fate i buoni.

L'ingresso di Perla Vatiero: voto Ma chi te l'ha fatto fare. Perlina cara, dopo aver seguito le tue peripezie sentimentali all'interno di Temptation Island mi sento di poterti dare qualche consiglio. Il primo e assoluto è questo: ma ti pare che per qualche settimana di notorietà e un po' di stories su Instagram devi andare a immischiarti negli affari del tuo ex fidanzato Mirko? Tu, Mirko e Greta non avete ancora capito che il pubblico è stanco di voi quasi quanto di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro? Nel dubbio lei si presenta con un “Se ritroverei” da far sanguinare le orecchie: Perla è già pronta per rapportarsi con Giuseppe Garibaldi.

Paolo Masella: voto Le discese ardite e le risalite. Ha penato tanto per avere un bacio da Letizia Petris, poi lo ha ottenuto e ora sta penando tanto perché lei non vuole avere una relazione con lui. Insomma, sto Grande Fratello per il povero Paolo è 'na fatica da porci.

Anita Olivieri: voto "Sono nelle pr", "Prigate rosse?". Su di lei pesa la sua autostima a livelli siderali. Lei si è presentata dicendo di essere plurilaureata (non considerando che laurea triennale e specialistica valgono come una sola, ndr) e quindi facendoci immaginare di essere una ragazza dalla grande cultura. Invece la poverina continua a fare gaffe. Come la domanda "Era un brigadiere?" all'affermazione di Giampiero Mughini: "Ha studiato a fondo le Brigate Rosse". Peccato che Anita Olivieri non l'abbia detto con lo stesso intento comico di Lino Banfi nel film 'Il commissario Lo Gatto' quando alla frase "Lavoro a Milano, sono nelle pr" ribatte "Prigate rosse?".

Alex Schwazer: voto Scusa come non sai se rimanere? Cioè arriva la sentenza che stabilisce che lui non può partecipare alle Olimpiadi e il dramma sportivo è indiscutibile. Il fatto che lui possa abbandonare il gioco per questo motivo però va oltre ogni logica. Ma che senso ha? Era al Grande Fratello per correre sul tapis roulant? Noi paghiamo un abbonamento in palestra per farlo e lui viene pagato per la stessa cosa? Non ho capito il gioco, scusate interrompete. Cit. Francesca Cipriani.

Fiordaliso: voto Un pelo meno. Definisce Massimiliano Varrese una blatta. Ecco ghisa, incudine, guru dei poveri, Serena Ghandi, mai na gioia: i soprannomi possono sprecarsi su di lui. Però blatta no, dai. Un minimo di stile.

Massimiliano Varrese: voto Nun te reggae chiu. Riuscirebbe a prendersi sul serio persino a Carnevale. In maschera. Durante una festa. Divertente. Riuscirebbe ad essere più respingente di un riccio con gli aculei spianati a battaglia. Mamma che noia.

Giampiero Mughini: voto Non gioco più, me ne vado. Bene, bravo, ciao. Decide di lasciare il reality show, anche perché al reality show ha dato soltanto un insulto ad Angelica Baraldi, sceneggiate inutili per difendere un Alex Schwazer peraltro mai attaccato e poco altro. Neeext. Ah dimenticavo: Giampiero Mughini lascia il Grande Fratello perché deve consegnare il nuovo libro entro fine anno, avendo un contratto firmato. Ah, quindi era tutto programmato. Interessante per il televoto e le nomination.