Grande Fratello, stasera nuovo ingresso nella Casa

Nuovo ingresso questa sera nella casa del Grande Fratello. Il programma condotto da Alfonso Signorini da questa settimana cambia giorno di messa in onda: anziché il giovedì, il mercoledì. Le voci si rincorrono da diversi giorni: prima si era parlato di Jane Alexander - il cui ingresso a questo punto è tramontato, nonostante la sceneggiata in confessionale con tanto di tremolio emozionato dell'attrice alla proposta di Alfonso Signorini di diventare una nuova concorrente del reality show -, poi di Greta Rossetti - la non più ex ma attuale fidanzata di Mirko Brunetti potrebbe entrare, ma solo nelle prossime settimane - e di Rosanna Fratello.

In realtà già nella puntata di lunedì 13 novembre sarebbe dovuta diventare una nuova inquilina della casa del Grande Fratello la ex fidanzata di Mirko Brunetti, ovvero Perla Vatiero. Insieme a lei Mirko Brunetti aveva partecipato al reality show Temptation Island andato in onda in estate. I due erano però usciti separati dal programma e da quel momento Mirko Brunetti aveva iniziato una relazione con Greta Rossetti.

Secondo un'indiscrezione dell'esperto di gossip Alessandro Rosica, questa sera Perla Vatiero entrerà al Grande Fratello da concorrente del gioco. Il suo ingresso era stato rinviato perché la ragazza aveva contratto il Covid. L'esito negativo del tampone di oggi le avrebbe ora spalancato le porte della Casa di Canale 5.

Una novità inattesa? No di certo, visto che lo stesso suo ex fidanzato, e concorrente del reality show, ha confessato agli altri inquilini di aver sognato l'ingresso proprio di Perla. Che quella di Mirko Brunetti non fosse soltanto una suggestione, ma un teatrino già pronto da tempo?