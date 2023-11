Grande Fratello 16 novembre: i nominati, l’uscita, il nuovo ingresso e la sentenza su Alex Schwazer

Una nuova concorrente, uno che ha lasciato la casa ritirandosi dal gioco e sei inquilini a rischio eliminazione: questo è il bilancio della puntata di giovedì 16 novembre del Grande Fratello. Una puntata che ha preso il via con una brutta notizia per Alex Schwazer e i suoi tifosi: dalla Wada non è arrivato lo sconto di squalifica che gli avrebbe permesso di partecipare alle prossime Olimpiadi. Il che significa, di fatto, carriera ad alti livelli vicina alla fine per il marciatore.

Durante la puntata è stata annunciata anche la decisione da parte di Giampiero Mughini, peraltro accettata dal Grande Fratello, di lasciare il reality show condotto da Alfonso Signorini. Il giornalista ha abbandonato quindi il gioco. Il motivo? Mughini deve finire di scrivere il nuovo libro entro fine dicembre. Non una novità per lui, quindi. Ma un impegno già pianificato.

Ad entrare in nomination durante la puntata di lunedì 13 novembre erano stati Anita Olivieri, Beatrice Luzzi, Ciro Petrone, Grecia Colmenares, Rosy Chin e Massimiliano Varrese. Una nomination senza precedenti, quella dell'ultima puntata. Lunedì 13 novembre, infatti, non era stato nominato alcun preferito e, di conseguenza, non era stata attribuita l'immunità a nessun concorrente. Ne è uscito un quadro completo degli equilibri nella casa, anche se il fatto che le donne abbiano potuto votare solo le donne e gli uomini solo gli uomini ha in ogni caso condizionato le scelte degli inquilini. Ad essere salvati per primi sono stati Ciro Petrone, Massimiliano Varrese, Grecia Colmenares e Rosy Chin. Beatrice Luzzi e Anita Olivieri sono state dichiarate le due preferite dal pubblico. Entrambe sono quindi immuni e salve dalla prossima eliminazione.

Durante la puntata di giovedì 16 novembre del Grande Fratello il pubblico ha assistito finalmente al nuovo ingresso di una concorrente nella casa. Finalmente non per il personaggio in sè, ma per il fatto che questo inserimento è stato rinviato ben due volte. Perla Vatiero, ex fidanzata del concorrente Mirko Brunetti, è diventata a propria volta una concorrente del reality show. Probabile a questo punto che nei prossimi giorni possa entrare nella casa anche Greta Rossetti, attuale fidanzata di Brunetti.

Le nomination: i due inquilini più votati dal televoto saranno decretati i preferiti dal pubblico e quindi saranno immuni nella puntata di lunedì 20 novembre. I nominati sono Grecia Colmenares, Rosy Chin, Letizia Petris, Ciro Petrone, Giuseppe Garibaldi e Paolo Masella.