Mattino 4, quando torna in onda il programma condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti

Tanto tuonò che… comunque non piovve. Mattino 4 torna in onda. E lo fa, come da programma per i palinsesti Mediaset dopo la pausa natalizia della maggior parte dei programmi “canonici”, martedì 7 gennaio.

In un primo momento il programma mattutino condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti era sembrato - anzi, più che sembrato, visto che era stato sospeso senza un termine preciso - in bilico. Ora ecco l’ufficialità: Mattino 4 non lascia, anzi conferma.

"Martedì 7 gennaio riparte su Canale 5 Mattino 5 e poi su Retequattro Mattino 4” ha confermato la stessa Federica Panicucci da Abu Dhabi, dove si trova in vacanza con il compagno Marco Bacini. Un annuncio dato sui social network proprio per fugare ogni dubbio, viste le voci insistenti dei giorni scorsi

In realtà sono i vertici Mediaset ad averlo confermato nella forma e nella sostanza. Nonostante comunque qualche dubbio continui a permanere. Dubbi soprattutto per quanto riguarda il budget impiegato per questa trasmissione.

Mattino 4, in ogni caso, dal punto di vista degli ascolti tv si conferma sempre una certezza per l’azienda televisiva. La quale ha optato per una ripresa senza cambiamenti. Almeno per questa stagione televisiva. Del doman non v’è certezza, diceva qualcuno…