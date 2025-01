Mattino 4, che succede? Le ragioni della sospensione

Mattino 4 chiude? Nulla filtra da Mediaset, anche se pare che il programma condotto da Roberto Poletti e Federica Panicucci sia per ora rimandato. Non a settembre, visto che siamo soltanto a gennaio, ma messo in pausa sì. Anzi, sospeso per ora. A tempo indeterminato. Sempre per il momento. Quindi nessuna chiusura in vista. Anche se una sospensione del programma fa iniziare il 2025 alla “signora del Capodanno” di Canale 5 in maniera più amara. Una decisione che non arriva dal nulla, sia chiaro. Non è stata una doccia fredda come quella che Barbara D’Urso ha vissuto un anno e mezzo fa, quando le era stato dato il benservito senza che nessuno neppure nel suo staff sapesse nulla.

Di certo però la sospensione di Mattino 4 fa riflettere. Anche perché gli ascolti tv non hanno mai dato adito a dubbi sulle potenzialità del programma. E neppure i conduttori, visto che alla stessa Federica Panicucci era stato affidato anche il Capodanno - sul quale, in questo caso sì, è d’obbligo sospendere il giudizio visto lo spettacolo non certo indimenticabile - di Canale 5.

E quindi? Perché Mattino 4 è stato sospeso? Fra le motivazioni potrebbe esserci la decisione di destinare un budget minore alla mattina di Retequattro.Il programma, così come Mattino Cinque, ha costi importanti ed è probabile che i vertici Mediaset vogliano destinare parte di quel budget in altri settori. O, perlomeno, in altre produzioni.

Quindi non una bocciatura per i due conduttori – perlomeno per Federica Panicucci -, ma un periodo di riflessione sul programma. Ma, si sa, le pause di riflessione in una relazione sono spesso preludio a una rottura.