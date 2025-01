Grande Fratello, televoto annullato e provvedimento per Helena, Jessica e Ilaria

Televoto annullato e provvedimenti in vista. Che potrebbero tradursi semplicemente in un televoto flash la cui perdente sarebbe mandata al televoto per l’eliminazione.

La puntata di mercoledì 8 gennaio, la prima del 2025, del Grande Fratello sarà quella delle sanzioni, invocate da molti telespettatori del reality show, nei confronti di Helena Prestes - prima atleta del nuovo sport olimpico del lancio del bollitore nei giorni scorsi all’interno della Casa -, Jessica Morlacchi, campionessa in provocazione, e Ilaria Galassi, esponente del partito dello scarso autocontrollo sempre all’interno della Casa.

Gli ultimi sono stati giorni particolarmente tumultuosi per i concorrenti del Grande Fratello ed è proprio per questo, oltre alle pressanti richieste avanzate da più parti dal pubblico del programma, che sono previste sanzioni. Anche se non manca chi vorrebbe squalifiche immediate. Probabile, invece, che il conduttore Alfonso Signorini apra un televoto flash fra Ilaria, Helena e Jessica. Il televoto attuale, quindi, è stato annullato.

Nessuna squalifica immediata, quindi. Anche perché di fatto sono già passati troppi giorni dagli episodi spiacevoli e disdicevoli che hanno visto protagoniste le tre inquiline della Casa. Non avrebbe senso prendere provvedimenti così drastici adesso, ad almeno tre giorni di distanza da quello che in tanti hanno etichettato come il momento più basso del Grande Fratello.

Nella puntata di mercoledì 8 gennaio si parlerà anche dei nuovi e infiniti litigi fra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Chissà se ci saranno richiami a una maggiore tranquillità anche per loro. D’altro canto, si tratta pur sempre di un programma televisivo.