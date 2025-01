Perché Pamela Petrarolo torna al Grande Fratello

Pamela Petrarolo torna al Grande Fratello. Chi va e chi torna. Porte girevoli al Grande Fratello, dove la puntata di lunedì 6 gennaio è stata posticipata a mercoledì 8 per la concomitanza prima con la finale di Supercoppa fra Inter e Milan e poi con la prima puntata della nuova serie su Zorro in onda su Canale 5 ogni martedì sera proprio dal 7 gennaio.

Quella di mercoledì 8 gennaio sarà una puntata nella quale polemiche, sanzioni - o pseudo tali - e un nuovo ingresso la faranno da padroni. In realtà più che un nuovo ingresso, quello di Pamela Petrarolo è un ritorno.

Un rientro che arriva solo una settimana dopo la sua uscita, in lacrime, dal reality show. L’abbandono di Pamela Petrarolo - a causa della sua decisione di lasciare il gioco e del precedente abbandono da parte di Eleonora Cecere, le Non è la Rai sino ad oggi sono state rappresentate soltanto da Ilaria Galassi - si era reso necessario a causa di problemi familiari. Ecco quindi la decisione della ex Non è la Rai di uscire dalla Casa.

E ora perché rientra? Il conduttore Alfonso Signorini aveva lasciato intendere questa possibilità già alla sua uscita: “Qualora le condizioni dovessero cambiare, le porte della Casa per te rimangono aperte”. Condizioni cambiate e quindi, evidentemente, problema familiare perlomeno parzialmente rientrato, ma anche la necessità da parte di produzione, autori e conduttore di dare un nuovo indirizzo a un reality show che negli ultimi giorni ha perso del tutto la bussola.

Basti pensare agli insulti, le discussioni, le affermazioni poco condivisibili di Helena Prestes, Ilaria Galassi, Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi, oltre all’ormai famigerato lancio del bollitore messo in atto dalla stessa Prestes. Non che il rientro di Pamela Petrarolo possa dare una scossa enorme al Grande Fratello, ma qualche indicazione di abbassare toni e livello della contesa con lei potrebbe arrivare.