Caos Grande Fratello, Stefania Orlando: “Mai così in basso, spero di uscire”

Ormai al Grande Fratello non si capisce più nulla. Jessica Morlacchi dà dell’imbecille - ergendosi a giudice di non si sa cosa - a Helena Prestes, la quale dal canto suo reagisce dandole della “put..na” e lanciandole un bollitore. Prima la stessa modella brasiliana aveva dato sempre della poco di buono a Shaila Gatta, la quale a propria volta aveva risposto con un insulto “ambientale”: “Tu hai il putrido dentro”.

Insomma, la pochezza intellettuale ed educativa regna sovrana nel reality show condotto da Alfonso Signorini. In realtà a condurre il programma è il caos. Confusione totale di valori, di dinamiche e di reale focus di quello che è e dovrebbe rimanere un gioco, un programma televisivo. E che invece a oggi è diventato una fucina di inciviltà, cattivo gusto e maleducazione.

Tanto che chi ha sempre dimostrato di avere maggiore senno non vede l’ora di abbandonare la nave per non legare il proprio nome a uno scempio di questo genere."A questi livelli non si dovrebbe mai arrivare. Io ve lo dico, spero di uscire lunedì, sì di uscire proprio. Ragazzi io una cosa così non l’ho mai vista, una roba così non l’ho mai vissuta, questa è pura inciviltà. Che brutta figura. E non accetto che venga dato della pazza a Helena. Semplicemente non si doveva arrivare a tutto questo” ha tuonato Stefania Orlando.

La prossima puntata del Grande Fratello non andrà in onda lunedì 6 gennaio, ma mercoledì 8 gennaio per questioni di palinsesto. La sostanza non cambia: se personaggi come Stefania Orlando non vogliono più legare il proprio nome a un programma che sta prendendo questa orrenda piega significa che è necessario riflettere.