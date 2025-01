Helena lancia un bollitore a Jessica, che l’aveva insultata: il Grande Fratello è al punto più basso

Helena Prestes contro tutti al Grande Fratello. Anzi, non contro tutti. Helena Prestes contro Shaila Gatta e Jessica Morlacchi. Non passa giorno, anzi spesso non passa neppure ora, che non ci siano provocazioni, insulti, scenate di vario genere.

Ultima in ordine di tempo, e sicuramente quella per la quale andrebbero presi provvedimenti a pioggia per evitare che la situazione degeneri ulteriormente, è quella che ha visto Jessica Morlacchi dare per tre volte dell’imbecille ad Helena Prestes e la modella brasiliana reagire lanciando prima l’acqua e poi un bollitore in direzione della cantante – per fortuna non l’ha nemmeno sfiorata – urlando poi “Put..na”. Insomma, un inizio d’anno edificante e all’insegna dei buoni sentimenti per personaggi che vengono ripresi quasi 24 ore su 24 e che quindi entrano nelle case degli italiani tutti i giorni. Con insulti, offese, gesti inqualificabili.

La domanda è sempre la stessa: gli ascolti tv giustificano uno s cempio del genere? E’ possibile che si tollerino comportamenti di questa risma? E non parlo solo di una Helena Prestes ormai fuori controllo, ma anche di una Jessica Morlacchi e di una Shaila Gatta di una maleducazione indicibile.

Prima del lancio del bollitore, infatti, i telespettatori avevano assistito alla lite furibonda Helena-Shaila: “Hai la faccia da put..na” aveva urlato la brasiliana, “Hai il putrido dentro” aveva risposto l’italiana. Anche in questo caso violenza verbale, inciviltà, totale maleducazione.

Forse è davvero giunto il momento da parte di autori, produzione e conduttore di riflettere su quello che viene mostrato al pubblico. E fare un passo indietro. Cosa che dovrebbero fare anche i vertici Mediaset. E, no, non basta un richiamo alle protagoniste di queste brutte scene. Forse sarebbe il caso di pensare perlomeno a una sospensione di un programma così altamente diseducativo e offensivo della dignità umana. E il pubblico non merita di essere trattato come carne da audience.