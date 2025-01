Helena contro Shaila: insulti e rissa sfiorata al Grande Fratello

Come iniziare al meglio il 2025 all’interno della casa del Grande Fratello? Con una bella e roboante litigata, ovviamente. Una discussione pacata e costruttiva, si immagina. E si immagina molto male. Visto che fra Helena Prestes e Shaila Gatta sono volati insulti e si è sfiorata la rissa fisica. Insomma, un gran bel modo per entrare nel nuovo anno con buonissimi propositi.

Il comportamento di Helena Prestes nei confronti di Zeudi Di Palma e di Lorenzo Spolverato ha dato a Shaila Gatta la stura per dire apertamente quello che pensa della modella brasiliana. La quale, a propria volta, non si è risparmiata. “Fatti i cavoli tuoi. Mi dispiace per lui che deve stare con una finta come te” ha tuonato Helena riferendosi al rapporto fra Shaila e Lorenzo. “Fatti consolare, dai. Tanto l'Italia ti vota, stai serena e rilassati" ha risposto, ugualmente belligerante, la ballerina italiana.

E da qui il putiferio. La situazione è degenerata. Fino ad arrivare alla rissa sfiorata. "Put..na. Non cucina, non fa niente, fa solo la faccia da put..na. Portatemi via altrimenti divento aggressiva" ha ripreso la modella brasiliana alzando i toni oltre quanto un programma televisivo che va ogni giorno nelle case degli italiani.

"Ha il putrido dentro e fa finta di essere carina. È di una falsità che fa spavento" ha rincarato la dose Shaila Gatta.

Insomma, un normale alterco fra gentildonne. Che sicuramente non avrà strascichi. Spoiler: ovviamente sto ironizzando, visto che le due non si sopportano e se potessero si affronterebbero ben oltre insulti, offese e oscenità verbali varie. E la verità è che Zeudi Di Palma e Lorenzo Spolverato sono pretesti per accendere una miccia. Peraltro mai spenta fra Helena Prestes e Shaila Gatta. “Io e te non saremo mai amiche, questo è chiaro” aveva detto la ballerina nell’ultima puntata di prima serata del Grande Fratello.

Certo da qui a prendersi a male parole in maniera volgare e minacciarsi di colpirsi fisicamente, però...