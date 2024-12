Grande Fratello, fra Helena e Zeudi chi sta giocando?

Quella tra Zeudi Di Palma ed Helena Prestes è sicuramente la relazione più interessante delle ultime settimane al Grande Fratello. E questo da l’idea della scarsa sostanza di cui sono fatti gli altri rapporti che sono nati e si sono sviluppati all’interno di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Fra clip montate ad arte per far immaginare l’inizio di una storia - manca solo la colonna sonora con ‘Quando nasce un amore’ cantata da Anna Oxa -, scene più o meno architettate per avere attenzione durante la puntata del lunedì sera e reale attrazione fra le due, nelle ultime settimane le due inquiline sono state fra le protagoniste del dibattito tanto all’interno della Casa quanto all’esterno.

Artefatta oppure no, la nascente storia fra la ex Miss Italia e la modella e professionista dei reality show brasiliana sembrava potesse reggere. Ma ecco allungarsi sulle due ragazze l’ombra dell’intesa fra Helena Prestes e Javier Martinez. Intesa che di fatto continua da diverse settimane. Il dato di fatto innegabile è che tanto la modella quanto il pallavolista si sono avvicinati a molte persone all’interno della Casa e il motivo è sempre stato principalmente quello di avere “minutaggio”, ovvero visibilità durante la puntata in Prima serata.

"Se una persona prova sentimenti per un’altra, mi viene da pensare che volesse usarmi. Da quanto si è riavvicinata a Javier? Sono tre giorni. Per me non esiste. Io mi metto a pensare a fare i ragionamenti, mica sono pazza che faccio accuse così senza aver visto” ha tuonato una Zeudi Di Palma che, dal canto suo, si è lasciata andare a dei baci con Alfonso D’Apice. Pur sembrando fra le due la più convinta di voler iniziare una relazione. "Quando una mi prende in giro poi non mi sento più a mio agio. Lei con Lorenzo si è arresa, adesso è sempre con Javier. Io dico solo non mi baciare sotto le coperte se hai sentimenti per un altro” ha aggiunto. Di sicuro se ne parlerà nella puntata in onda questa sera su Canale 5.

"Vedo cose belle in te, immagino come sarebbe vivere fuori, ma io non sono pronta per avere un rapporto con un'altra persona" ha spiegato Helena Prestes alla ragazza.

Insomm Grande Fratello con psicodramma a fine anno, Grande Fratello con psicodramma tutto l’anno.