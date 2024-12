Grande Fratello, quanto guadagnano i concorrenti: le confessioni di Mariavittoria e Zeudi

Quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello? Ad ogni edizione del reality show la domanda riaffiora prepotente. Anche perché nel corso degli anni le cifre filtrate da rumors mai confermati sono state le più disparate. Se per quanto riguarda i vip o presunti tali - Cristina Quaranta ex Non è la Rai, ha confermato di aver “guadagnato quello che avrei preso in un anno e mezzo di lavoro nel ristorante” e Marco Maddaloni ha raccontato di aver percepito 5.000 euro per ogni settimana di permanenza all’interno del Grande Fratello - le cifre sono alte, sembra non si possa affermare lo stesso per i nip.

I concorrenti che entrano nel reality show da sconosciuti al grande pubblico percepirebbero poco più di uno stipendio da impiegati. “A me pagano una miseria. Io piglio 80 euro al giorno. Lo devono sapere, devo dirlo. Carta canta, ma poi è la verità” ha raccontato Mariavittoria Minghetti, attuale inquilina della Casa, a Zeudi Di Palma, concorrente entrata poche settimane fa nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Zeudi che ha puntualizzato: “E poi pensa che devi pure pagarci le tasse su questi soldi”.

“Pensa che qui dentro pagano molto di più persone che non hanno fatto nulla, piuttosto che gente che ha fatto tanto nell’ambito dello spettacolo. Sì amo fidati. Non posso fare nomi e non posso dirlo, ma è così mi devi credere se ti dico questo. Ti assicuro che è così“ ha poi aggiunto la stessa Zeudi.

Facendo due conti, un nip che rimane in gioco al Grande Fratello per un mese avrebbe uno “stipendio” lordo, stando a quanto afferma Mariavittoria, di 2.480 euro. Il netto rischia di attestarsi sotto i duemila euro. Sempre meglio che lavorare, si dirà. Certo, ma in quanti venderebbero la propria privacy, sempre ammesso che abbia un costo, per meno di duemila euro? Anche perché va ricordato che i tempi in cui il Grande Fratello era un ufficio di collocamento da cui si usciva con ospitate, serate e pubblico ai propri piedi sono ormai lontanissimi.