Grande Fratello: eliminato e nominati. La confessione di Shaila: “Ho rubato nei supermercati”

Quella di lunedì 16 dicembre è stata una puntata del Grande Fratello nella quale alcuni nodi sono stati sciolti. E quella in cui si è svolta un’eliminazione, il pubblico ha assistito a nuove nomination, tre ingressi di nuovi concorrenti e a una serie di polemiche.

Ad entrare questa sera nella Casa del Grande Fratello sono stati l’attrice Eva Grimaldi, la showgirl Stefania Orlando e il rugbista Maxime Mbanda. Le prime due avevano già partecipato al reality show.

Al televoto per l’eliminazione erano finiti Shaila Gatta, Stefano Tediosi, le Non è la Rai, Helena Prestes e Tommaso Franchi. Ad essere eliminato è stato Stefano Tediosi.

Quella di lunedì 23 dicembre non sarà una puntata eliminatoria. Il televoto è stato aperto questa sera per decretare i due preferiti del pubblico e quindi gli immuni alle prossime nomination. Insomma, la solita noia. Le nuove nomination della puntata di lunedì 16 dicembre hanno decretato che ad essere nominati sono Helena Prestes, Zeudi Di Palma, Emanuele Fiori

Lo scontro fra Jessica Morlacchi e Luca Calvani si è fatto sempre più acceso. La cantante prima era amicissima dell’attore e conduttore, ora invece ha messo in piedi un teatrino fastidioso e imbarazzante contro di lui a causa della gelosia che prova per il rapporto fra Luca Calvani ed Helena Prestes. “Diventi una serial killer a un certo punto” ha commentato Alfonso Signorini nei confronti di Jessica Morlacchi.

Genitori a confronto: dopo la mamma di lei, ecco il padre di lui entrare nella Casa del Grande Fratello. Se mamma Luisa aveva aggredito tutto e tutti, figlia compresa, Armando, papà di Lorenzo, ha invece speso solo parole positive per il figlio e per la stessa Shaila. La ex velina ha poi confessato: “Ho dormito per terra per un anno, ho scavalcato ai tornelli delle metropolitane, ho rubato nei supermercati. Però a mia mamma dicevo sempre che andava tutto bene, non volevo farla preoccupare”. E poi ecco le pseudo rivelazioni su quello che ha detto la mamma di Shaila alla figlia: “Lorenzo non è buono. E’ gay”. “Perché viene sempre fuori che tu possa essere gay?” lo incalza Alfonso Signorini in un teatrino patetico. “Non lo so, mi piace la donna. Lo direi” ribatte il ragazzo. Un momento di tv spazzatura.

“Non mi sono sentita molestata, ma violata” ha affermato Zeudi Di Palma dopo aver visto la clip in cui veniva mostrato Emanuele Fiori che è entrato nel letto di Zeudi e Chiara facendo loro il solletico mentre dormivano. Ramanzina di Alfonso Signorini: “Non possiamo sapere se all’altra persona può far piacere oppure no, ci vuole sempre rispetto. Emanuele, dovevi da uomo accorgertene subito e avere sensibilità nel capire ciò che a lei poteva dare fastidio”. Tutto si è risolto con le rinnovate scuse da parte del ragazzo e un monito da parte delle due opinioniste a rispettare lo spazio altrui.

Javier Martinez e Chiara Cainelli, sta iniziando una nuova relazione? Secondo alcuni inquilini quello di Javier è uno schema che ripete in modo seriale. E’ stato accusato da Lorenzo di averlo fatto con Shaila, con Helena e ora con Chiara. “Sono molto delusa dai tuoi atteggiamenti, Javier” ha puntato il dito Helena. Ne è nata una nuova discussione.