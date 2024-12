Grande Fratello: eliminato, nominati, le lacrime di Lorenzo e l’addio di Pamela

Il Grande Fratello di lunedì 30 dicembre ha riservato al pubblico un’eliminazione, nuove nomination e una serie infinita di polemiche. Protagoniste principali Maria Monsè e la figlia Perla Maria Paravia. Anzi, solo l’ingombrantissima Maria Monsè, che sta rovinando in maniera determinante il seppur fragilissimo percorso televisivo della figlia.

Maria Monsè e la figlia Perla Maria Paravia non servono a nulla all’interno del Grande Fratello. Esempio ne è il fatto che la diciottenne piange pure senza lacrime durante uno pseudo litigio. Il disagio. Totale. Il rapporto d’amicizia di Maria Monsè con le Non è la Rai viene smentito dalla stessa Pamela Petrarolo: “In 7-8 anni l’ho vista una volta e una volta mi ha mandato un messaggio perché le serviva un medico”. Ribadisco: il disagio. “C’è il momento vittimismo di Maria Monsè” attacca Stefania Orlando. Insomma, sono ben volute da tutti. Si scatena quindi una bagarre fra Maria Monsè e le Non è la Rai. Perla Maria viene accusata di essere la spia della madre. “Ho telefonato per Ilaria Galassi in modo da non farle pagare dei trattamenti estetici al viso” incalza Maria Monsè. Volano stracci in prima serata su Canale 5.

In nomination dalla precedente puntata erano finite le Monsè, Bernardo Cherubini, Emanuele Fiori e Zeudi Di Palma. Ad essere eliminate durante la puntata di lunedì 30 dicembre sono state Maria Monsè e Perla Maria Paravia. Zeudi Di Palma usa addirittura il verbo “evincere” coniugandolo in modo giusto: “evinto”. Un miracolo all’interno di un programma in cui l’ignoranza viene spesso premiata e considerata divertente. Meno male che è rimasta in gioco.

Javier Martinez corteggiatore seriale? Ancora una volta il pallavolista argentino è finito sotto accusa da parte degli altri coinquilini per il suo modus operandi: si era avvicinato a Chiara, ma dopo pochi giorni è finito tutto ed è tornato da chi? Helena Prestes ovviamente. “Javier quindi esiste un tuo ideale di donna?” chiede Alfonso Signorini. “Javier che delusione sei. Ti ho scoperto completamente disinteressato a creare un minimo di comunione con gli altri e a farci capire un minimo del tuo pensiero su qualsiasi cosa. Per quanto tempo vuoi continuare a fare il pesce in barile senza che noi ce ne accorgiamo?” è la stoccata dell’opinionista Cesara Buonamici. “Farò lo sforzo di stare in mezzo alle discussioni della casa” ribatte Javier Martinez. Per gentile concessione.

Il suo rapporto con Shaila Gatta non è più di coppia, ma esiste ancora una vicinanza fra loro. Finalmente non si è parlato di loro due in questa puntata del Grande Fratello, ma del problema-segreto che affligge Lorenzo Spolverato ormai da tempo. Un segreto che riguarderebbe il suo passato. Un segreto che gli impedisce di vivere i rapporti con serenità. Un segreto che lo fa piangere e singhiozzare e che gli fa parlare di “vergogna” provata di merito a quanto accaduto quando era ragazzino.

Il ragazzo ha raccontato di essere stato obbligato dai componenti della banda in cui era entrato da ragazzino a commettere e vedere violenze. E ovviamente mamma Cristina, intervenuta in diretta dopo la confessione di Lorenzo, dice quello che ogni madre direbbe: “Lorenzo quando esci risolviamo tutto, sei una bellissima persona. Continua ad amare. Stai tranquillo”. “Ti meriti tutto, pure di essere amato. E io mi merito te” aggiunge Shaila Gatta.

"Io purtroppo devo abbandonare la casa perché è da tre giorni che sto combattendo con questa brutta notizia, con questo dolore. Devo tornare dalle mie figlie, loro vengono prima di tutto. Abbiamo un dolore grande, devo combattere con tutta la mia famiglia questa cosa che spero finisca presto. Devo andare dalla mia famiglia, da tutta la mia famiglia. Nella vita ci sono delle priorità e in questo momento questa lo è”: questo è l’annuncio con il quale Pamela Petrarolo dà l'addio al Grande Fratello. Ora Ilaria Galassi, dopo l’addio di Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo, è l’unica esponente di quelle che sono state le Non è la Rai all’interno del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Immuni di questa settimana sono Alfonso D’Apice e Javier Martinez per la casa, Jessica Morlacchi per Beatrice Luzzi e Tommaso Franchi per Cesara Buonamici. I nominati di lunedì 30 dicembre sono Helena Prestes, Shaila Gatta, Bernardo Cherubini e Stefania Orlando.