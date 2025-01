Grande Fratello, nessuna squalifica a Helena e Ilaria. Jessica lascia la Casa

Nessuna squalifica, ma una concorrente ha deciso di abbandonare il Grande Fratello. Ilaria Galassi, Helena Prestes, Shaila Gatta e Jessica Morlacchi sono finite, giustamente e doverosamente, sulla graticola nella puntata del Grande Fratello di mercoledì 8 gennaio. Nella prima puntata del 2025 sono state loro tre le principali protagoniste del dibattito. D’altro canto, il lancio del bollitore da parte di Helena Prestes, le continue provocazioni e volgarità di Jessica Morlacchi e l’aggressione persino quasi fisica di Ilaria Galassi proprio nei confronti della modella brasiliana non sono di certo stati comportamenti edificanti.

Per non parlare di “Tu hai il putrido dentro” pronunciato da Shaila Gatta proprio nei confronti di Helena Prestes. Insomma, una serie di teatrini che di edificante, anche secondo autori, produzione e conduttore del Grande Fratello, non hanno avuto proprio nulla.

Quindi cosa è successo? Quale provvedimento è stato preso nei confronti di Helena Prestes, Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi? “Vi abbiamo scelto mesi fa e lo rifaremmo ancora, sappiamo che dopo quattro mesi nella casa possono iniziare contrasti che diventano poi insanabili. Però quello che abbiamo visto è inqualificabile, il limite è stato evidentemente superato da tutte e tre e niente può giustificare i vostri comportamenti – è stata la comunicazione del Grande Fratello letta dal conduttore Alfonso Signorini -. E sono stati pochi quelli che hanno tentato di evitare che questa situazione, che era in atto da qualche giorno, degenerasse come è degenerata. Per evitare che qualsiasi provvedimento possa sembrare ingiusto, Grande Fratello ha deciso di affidare al pubblico la decisione di quello che può succedervi: Ilaria, Jessica ed Helena andrete direttamente al televoto per l’eliminazione insieme ai nominati di questa sera. E in queste nomination non avrete diritto di voto. E’ una pesante ammonizione, che però è l’ultima prima di una definitiva squalifica”.

"Voglio abbandonare la Casa, perché le nostre reazioni sono su livelli diversi” aggiunge Jessica Morlacchi. “Nessun problema, però ti invito a fare un minimo di autocritica. Però accettiamo la tua decisione e puoi lasciare la Casa” commenta Alfonso Signorini.

"Tante volte sono stata anch’io fuori di me, ma non ho mai alzato le mani. Helena non è stata meno aggressiva di noi” ha cercato di difendersi la cantante. Giustificazioni subito respinte al mittente da Alfonso Signorini: “Le tue affermazioni non sono meno sbagliate dei suoi gesti. Hai incitato e istigato, si può colpire anche con le parole e non solo con le mani”. “La responsabilità è solo mia – ha invece riconosciuto Ilaria Galassi -, non voglio cercare giustificazioni. Se ci fosse stata Pamela in Casa mi avrebbe fermato. Mi dispiace di aver aggredito Helena. Ho chiesto scusa a lei, cosa che lei a me non ha fatto. Non è dovuto, però io l’ho fatto”.

Sono seguiti il confronto fra Ilaria Galassi ed Helena Prestes, poi quello fra la stessa modella brasiliana con Jessica Morlacchi. In mezzo, il tentativo di mediazione operato da un a volte inascoltato dalle protagoniste conduttore Alfonso Signorini. “Abbiamo paura, sarei molto felice se Helena tornasse a casa” ha sottolineato una Jessica Morlacchi sempre più senza freni anche nei confronti di conduttore e opinioniste.