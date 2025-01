Grande Fratello, i nominati. Jessica Morlacchi lascia il programma

La puntata di mercoledì 8 gennaio del Grande Fratello si è aperta con la ramanzina di Alfonso Signorini a tutti gli inquilini della Casa. Il conduttore ha varcato la porta rossa per dire ai concorrenti del reality show che hanno mostrato comportamenti indecenti al pubblico. “Cosa rimarrà di ognuno di voi? Ve lo siete chiesti? Questa sera voglio verità, nessuno deve nascondersi dietro silenzi o perbenismi perché gli errori sono sotto gli occhi di tutti” ha affermato davanti ai concorrenti in silenzio.

Pamela Petrarolo, un terzo delle Non è la Rai insieme a Ilaria Galassi e a Eleonora Cecere - quest’ultima è stata costretta da motivi familiari a lasciare la Casa diverse settimane fa -, è rientrata nella Casa del Grande Fratello: “Ho sistemato alcune cose e ho avuto la possibilità di tornare”. “Da questa sera sia Pamela sia Ilaria giocheranno da sole. Le Non è la Rai non esistono più” ha sottolineato il conduttore Alfonso Signorini.

Dopo un lungo confronto fra le protagoniste, insieme a Shaila Gatta, di tutti i litigi più violenti degli ultimi giorni all’interno del reality show condotto da Alfonso Signorini, il Grande Fratello ha finalmente annunciato il provvedimento previsto per Helena Prestes, Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi. Provvedimento che, nonostante le profezie di qualche Solone, non ha visto nessuna squalifica immediata. Le tre concorrenti sono finite subito in nomination per l’eliminazione, che avverrà lunedì 13 gennaio, con i nominati della serata. Jessica Morlacchi ha invece deciso di lasciare subito il Grande Fratello. “Ci ho messo tanto a tirare fuori il mio carattere e oggi nessuno mi mette in un angolo. Non posso essere messa a paragone con il comportamento di Helena” ha sottolineato la cantante.

Dopo l’interminabile blocco sui contrasti fra Helena, Ilaria, Shaila e Jessica, si è parlato di Stefania Orlando. La showgirl ha ricordato, con una certa commozione, la fine dell’amore con l’ex Simone e ha parlato del rapporto di fiducia che ha ancora con lui. “Non mi aspettavo la fine del nostro rapporto, avrei voluto invecchiare con lui. Rimane l’uomo più importante della mia vita” ha commentato Stefania Orlando asciugandosi le lacrime.

Ilaria Galassi ed Helena Prestes sono state messe in nomination d’ufficio dal Grande Fratello. Al televoto insieme a loro sono andati Luca Calvani, Shaila Gatta e Tommaso Franchi. L’eliminazione avverrà nella puntata di lunedì 13 gennaio.