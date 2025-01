Pagelle Grande Fratello: Jessica e Shaila imbarazzanti, Luca pensaci tu

La prima puntata del 2025 del Grande Fratello, quella andata in onda mercoledì 8 gennaio, ha visto protagoniste le liti e le polemiche. Che strano. E le pagelle di questa serata non possono che riflettere quello che è accaduto durante la puntata.

Una puntata nella quale a tenere banco sono state Helena, Jessica - che poi ha deciso di abbandonare il reality show -, Ilaria e Shaila, ma anche il ritorno - per fortuna solo per pochi, seppur interminabili, minuti - nella Casa di Maria Monsè e della incolpevole figlia Perla Maria. Un ritorno che ha alzato ulteriormente fatto alzare il tasso di trash della puntata del Grande Fratello.

A proposito di ritorni, questa volta nel gioco, si è rivista Pamela Petrarolo. Che da questa puntata è in gara di nuovo, ma da sola e non più in coppia con Ilaria Galassi. Le due Non è la Rai rimaste nel reality show sono quindi in gioco separate. In ogni caso, bentornata Pamela: di te c'era davvero un gran bisogno.

Ecco i giudizi sui principali personaggi del Grande Fratello di mercoledì 8 gennaio.