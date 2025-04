Ucraina, i dubbi di Trump su Putin: “Vuole fermare la guerra o mi prende in giro?”

14:13

Macron: Zelensky pronto alla pace, tocca a Putin

"Scambio molto positivo oggi con il presidente Zelensky a Roma. Porre fine alla guerra in Ucraina. Questo è l'obiettivo che condividiamo con il presidente Trump. L'Ucraina è pronta per un cessate il fuoco incondizionato. Il presidente Zelensky me lo ha ripetuto oggi. Vuole collaborare con americani ed europei per attuarlo. Ora tocca al presidente Putin dimostrare che desidera davvero la pace". Così il presidente francese Emmanuel Macron su X. "Continueremo il lavoro nel quadro della coalizione dei volenterosi lanciata a Parigi lo scorso marzo, per raggiungere sia questo cessate il fuoco sia una pace completa e duratura in Ucraina".