Trump e Zelensky e quel faccia a faccia a San Pietro prima dei funerali di papa Francesco

Roma, 26 aprile 2025 – La guerra irrompe nei funerali di papa Francesco. Prima delle esequie Donald Trump e Volodymyr Zelensky, arrivati entrambi a Roma per partecipare alle esequie del Pontefice, si sono visti per un breve incontro nella Basilica di San Pietro.

I due hanno anche concordato di incontrarsi per altri colloqui dopo il funerale del Pontefice.

L'incontro è durato circa una decina di minuti. Dopo avere reso omaggio al Papa, Trump, invece di uscire sul sagrato, si è appartato con il leader ucraino.

Faccia a faccia, seduti l'uno di fronte all'altro nella basilica di San Pietro su due sedie tra le navate, chinati l'uno verso l'altro: è lo scatto che immortala il colloquio.

Dopo il breve faccia a faccia, i due leader sono usciti uno dopo l'altro, accompagnati dalle mogli Melania e Olena, in piazza. Zelensky, invece della consueta uniforme militare, è vestito in nero.

Trump e Zelensky sono stati raggiunti per qualche attimo anche da Emmanuel Macron e il premier britannico Keir Starmer, come mostra una seconda foto pubblicata dall'ufficio della presidenza di Kiev: i quattro sono in piedi e parlano tra loro. Macron tiene una mano appoggiata sulla spalla del collega ucraino.

Il portavoce del presidente ucraino ha poi riferito che Trump e Zelensky, "hanno concordato di proseguire i negoziati".

La presidenza ucraina definisce "costruttivo" l'incontro. Anche l'Eliseo definisce "positivo" lo scambio fra i 4 leader.

"Non servono parole per descrivere l'importanza di questo incontro storico. Due leader impegnati per la pace nella Basilica di San Pietro". Così il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, ha commentato su X lo scatto del colloquio.

Al termine delle esequie un breve colloquio c’è stato anche tra il presidente americano e Giorgia Meloni.