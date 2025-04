Come si svolgeranno i funerali di Papa Francesco: il nuovo rito, orari e programma

Roma, 26 aprile 2025 - È il giorno dell’ultimo saluto a Papa Francesco, il pontefice più amato dalla gente, la cui morte ha ‘richiamato’ a Roma oltre 250mila fedeli solo per la camera ardente e altre migliaia oggi per i funerali in San Pietro. Ecco come si svolgerà il rito di stamattina, a partire dalle 10, secondo il nuovo Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, reso più semplice l’anno scorso proprio da Bergoglio.

Fedeli in San Pietro per i funerali di Papa Francesco

Saranno 170 le delegazioni ufficiali – tra capi di Stato e di Governo, sovrani regnanti e rappresentanti istituzionali – presenti sul sagrato per dare l'ultimo saluto al Pontefice. E naturalmente il popolo di Bergoglio.

Il feretro – con la bara in legno, l’unica ammessa dal nuovo rito – sarà posizionato sula sagrato di San Pietro, dopo le celebrazioni la bara verrà caricata su una ex papa-mobile riadattata e poi portata in corteo fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore per la tumulazione. Ecco il programma ufficiale e come si svolgeranno i funerali di Francesco.

Vaticano: la diretta in 15 lingue parlate e 4 dei segni

Le esequie saranno trasmesse tramite Vatican Media in diretta in 15 lingue: italiano, inglese, spagnolo, francese, brasiliano, portoghese, tedesco, polacco, vietnamita, cinese, arabo), comprese 4 lingue dei segni (italiano, spagnolo, francese, americano).

Il programma ufficiale

Ecco il programma ufficiale:

Ore 5.30 - Apertura di piazza San Pietro

Ore 9:30 - Arrivo delle delegazioni: in prima fila quella dall'Argentina (Paese natio di Papa Francesco), poi quella italiana (Paese che ha ospitato il Pontefice). A seguire le altre delegazioni: il protocollo prevede i sovrani regnanti e a seguire i capi di Stato, tutti in ordine alfabetico in lingua francese. Le delegazioni sederanno sulla destra guardando la Basilica e il primo posto di ciascuna fila sarà quello "più vicino al popolo". Il primo rappresentante visibile sulla destra sarà quindi il presidente dell'Argentina Javier Milei. Presenti anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la moglie Melania. Tra gli altri capi di Stato – che si siederanno secondo l'ordine alfabetico del Paese che rappresentano – il presidente francese Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Ore 10.00 – La messa esequiale che durerà 90 minuti. A seguire, il corteo funebre e la tumulazione nella navata della Basilica di Santa Maria Maggiore, fuori dalle mura del Vaticano. Il feretro è atteso per le 12.30.

La messa sul sagrato di San Pietro

La messa esequiale per papa Francesco sul sagrato della Basilica di San Pietro comincerà con la preghiera dell'Eterno riposo. La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli ed è il brano in cui Pietro racconta di quello che è avvenuto in Giudea: la Passione, morte e risurrezione di Cristo. La seconda lettura sarà un brano della Lettera di San Paolo ai Filippesi mentre il Vangelo, un brano di Giovanni, racconta dell'apparizione di Gesù risorto ai suoi discepoli, che mangiano insieme con lui, prima che Gesù chieda per tre volte a Simon Pietro: 'Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?'. Pietro risponde: 'Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene'. Gesù allora gli dice: 'Pasci i miei agnelli'. Tutte le letture evidenziano che siamo nell'Ottava di Pasqua e richiamano il ministero del Papa, successore di Pietro e vescovo di Roma.

L’omelia del cardinale Re

La messa proseguirà con l'omelia del cardinale celebrante Giovanni Battista Re, quindi la preghiera dei fedeli in varie lingue, la liturgia eucaristica con la comunione per arrivare con il rito dell'ultima Commendatio e valedictio con il quale si raccomanda a Dio l'anima del defunto: 'Fratelli e sorelle carissimi, affidiamo alla soavissima misericordia di Dio l'anima del nostro Papa Francesco, Vescovo della Chiesa cattolica, che confermò i fratelli nella fede della risurrezione'.

Due suppliche solenni: le chiese di Roma e Orientali

Il rito prosegue con due suppliche solenni: quella della Chiesa di Roma, di cui il Papa è vescovo, che si compone delle Litanie dei santi cantate in latino alle quali si risponde 'Pregate per lui'' e si conclude con la preghiera del Vicario del Papa per la diocesi di Roma, il cardinale Baldo Reina.

La seconda supplica è quella delle chiese orientali i cui Patriarchi e arcivescovi maggiori si recano presso il feretro, rivolti verso l'altare e recitano in greco una preghiera tratta dalla liturgia bizantina dei defunti: 'Dona il riposo all'anima del tuo Servo, o Dio salvatore, insieme con le anime dei giusti, conducila alla vita beata presso di te, amico degli uomini. Conduci nel luogo del tuo riposo, Signore, dove riposano i tuoi Santi, anche l'anima del tuo Servo, perché tu solo sei immortale'.

Incenso e acqua benedetta sul feretro

Alla fine uno dei patriarchi orientali incensa il feretro e conclude la supplica. Seguirà l'aspersione con l'acqua benedetta, in ricordo del Battesimo, e l'incensazione del feretro da parte del celebrante e si conclude con la preghiera finale: 'Padre clementissimo, affidiamo alla tua misericordia il nostro Papa Francesco che tu hai costituito successore di Pietro e Pastore della Chiesa, annunciatore intrepido della tua Parola e fedele dispensatore dei divini misteri'.

Magnificat in latino

Viene poi cantato il Magnificat, in latino: il canto finale. Il feretro sarà portato di nuovo in Basilica e uscirà dalla Porta del Perugino, senza passare dalla Piazza, per il viaggio finale a Santa Maria Maggiore. La cerimonia esequiale durerà circa novanta minuti.