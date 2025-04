Funerali di Papa Francesco, è arrivato il giorno dell’addio: la diretta da Roma

Roma, 26 aprile 2026 - È arrivato il giorno dell’addio per Papa Francesco. “Saranno le esequie di un pastore e non di un sovrano”, fanno sapere dal Vaticano. Le esequie a partire dalle 10. Sarà un rito semplice, così come desiderata Bergoglio, che proprio l’anno scorso ha modificato il ‘cerimoniale’ funebre, chiamato ‘Ordo Exsequiarum Romani Pontificis’.

Questa mattina i fedeli hanno iniziato ad affluire in Piazza San Pietro già prima dell’alba: sono tanti i ragazzi presenti, che erano venuti a Roma per il loro Giubileo con i loro educatori. Ci sono famiglie, gruppi di religiosi e religiose, parrocchie. I varchi hanno aperto alle 5.30. Strette le misure di sicurezza e i controlli.

La diretta da San Pietro

Oggi i funerali di Papa Francesco