Grande Fratello, Paolo già al centro delle polemiche per frasi su Napoli e Alex Schwazer

Il Grande Fratello è iniziato da due giorni e abbiamo già la prima uscita decisamente infelice. Peraltro su un tema alquanto delicato. Quella attuale, si sa, dovrebbe essere l'edizione del reality show più politicamente corretta degli ultimi anni. Eppure sono già emerse diverse storture.

A partire dalle rivelazioni hot di Rosy Chin sulle doti fisiche degli italiani, degli uomini africani e di quelli orientali fino alla parolaccia di Lorenzo Remotti, passando per il mistero sul licenziamento di Giselda Torresan. Tuttavia, le frasi peggiori sono per ora uscite dalla bocca di Paolo Masella. Il macellaio 25enne era entrato nella Casa più spiata d'Italia dicendo di non aver mai visto il reality show eppure non solo è fra i protagonisti principali delle prime dinamiche, ma ha anche spiegato di avere una strategia per le nomination.

Non è però questo ad aver suscitato la bufera intorno a lui. Due sue uscite a dir poco infelici potrebbero costargli caro. Anzitutto la frase "Oggi si ricomincia a drogà" detta su Alex Schwazer dopo che era stato spiegato in lungo e in largo il fatto che l'atleta ha passato momenti molto bui proprio a causa del doping. Masella si è giustificato dicendo di voler intendere con goliardia gli integratori che la produzione darebbe a Schwazer e agli altri inquilini della casa, ma la scusa regge ben poco.

"Per i miei gusti Napoli non rientra neppure tra le prime 5 perché c'ha poca cultura. Storia culturale, nel senso di artistica. Nel senso che ti direi Roma e, dopo Roma, Firenze e Venezia" ha poi affermato durante un'altra conversazione. E se in soli due giorni è riuscito a creare questo scompiglio chissà cosa può succedere in una settimana.

Venerdì 15 seconda puntata del Grande Fratello. E chissà se il conduttore Alfonso Signorini inviterà gli inquilini ad una maggiore attenzione.